Congo-Kinshasa: Tolérance !

La tolérance devrait, absolument, régner avant, pendant et même après les joutes électorales en République démocratique du Congo. Des agressions physiques, des actes de vandalisme perpétrés par des inciviques, militants et sympathisants des partis et regroupements politiques ce dernier temps, ne sont pas admis, surtout pas en cette période de pré-campagne. A l'allure où vont les choses, qu'adviendrait-il pendant les élections ? Qui sait ! Il est temps de mettre un terme définitivement à ces pratiques.

D'ailleurs, près de 20 jours après l'assassinat odieux du Député national et ancien Ministre des Transports, Chérubin Okende, dans le climat actuel, il serait impensable de sombrer dans de tels actes de vandalisme et agression, de peur d'assister une fois de plus à l'irréparable à la proche des scrutins. Toujours est-il que Denis Kadima, patron de la CENI, a tenu à interpeller les partis et regroupements politiques quant à ce. Le weekend dernier, deux évènements majeurs ont remis en question les valeurs démocratiques de la société congolaise. Primo, l'agression de Delly Sesanga, Candidat déclaré à la prochaine Présidentielle, qui a été agressé lors de son passage au Kasaï. Secundo, l'attaque de siège de Nouvel Elan. Samedi, le parti de Muzito a porté à la connaissance du public "son indignation, son incompréhension ainsi que sa colère suite à la perpétration d'un Vandalisme gratuit par des inciviques militants et sympathisants du parti politique ECIDE" contre son siège provincial de Kinshasa situé dans la commune de Masina le samedi 29 juillet 2023.

Pour le Nouvel élan, quelques militants et sympathisants de l'ECIDE qui se trouvaient dans le cortège et le carnaval qui convergeaient vers le lieu du meeting au terrain Bouda dans la commune de N'djili, se sont donnés la liberté et le droit de s'attaquer à notre siège. Ce genre des barbaries sont condamnables. Les autorités des formations politiques, opposition ou majorité, doivent, normalement, inciter les sympathisants à revêtir des valeurs républicaines et démocratiques. Les inciter à avoir une idéologie orientée vers le changement positif, le changement de narratif ou de paradigme, afin de construire un Etat fort, prospère, démocratique où les forts et les faibles sont soumis au respect strict des lois.

Oui, l'Engagement pour la citoyenneté doit rester inaudible face à ces actes de vandalisme. Quand bien les opinions ne sont pas partagées, encore moins la conviction, il est souhaitable d'être tolérant, peu importe les différends.