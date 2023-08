Afrique: Reçu chez Jean-Michel Sama Lukonde, IXès Jeux de la Francophonie - Le Premier Ministre sénégalais salue le dynamisme du Gouvernement de la RDC

C'est tout un ballet diplomatique ce samedi 29 juillet à la Primature. Après avoir reçu son homologue du Congo-Brazzaville, Anatole Collinet Makoso, le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu un tête-à-tête avec le Chef du Gouvernement Sénégalais Amadou-Ba. À cette occasion, le Premier Ministre sénégalais a salué la parfaite organisation de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie, grâce au dynamisme du Gouvernement Sama Lukonde, sous l'impulsion du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Outre la question liée aux jeux de la francophonie, les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour du renforcement des relations bilatérales de longues dates qui ont toujours existé entre les deux pays.

"Notre délégation est venue représenter le Président Macky Sall pour la couverture des 9ème Jeux de la Francophonie, l'espace que nous partageons avec le Congo. Le Congo nous a fait le privilège d'organiser cette année cette grande manifestation. En passage, nous tenons à vous féliciter pour la parfaite l'organisation. Le Premier Ministre m'a fait l'honneur de me recevoir pour qu'on puisse échanger sur la coopération entre les deux pays, d'une part et d'autre part sur les questions liées à l'actualité internationale. Nos deux pays entretiennent des relations très anciennes, excellentes relations économiques.

On me dit que nous avons une forte communauté ici, qui vit très bien et qui est bien accueillie. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit. Je suis venu confirmer cela au Premier Ministre. Nous avons aussi vu dans quelle mesure on pourrait approfondir la coopération parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas d'autre choix que de travailler entre nous, qu'échanger entre nous, d'être plus solidaire pour faire face aux contraintes que nous vivons. Justement, parlant de ces contraintes, nous avons parlé de l'actualité internationale, notamment la situation qui prévaut en Afrique sur le plan sécuritaire. C'est vrai que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, nous avons quelques difficultés. A l'Afrique de l'Est aussi et au centre, nous avons aussi d'autres difficultés, liées à la sécurité. Nous pensons aujourd'hui que ces questions doivent être prises dans la globalité et qu'on puisse ensemble, au niveau de l'Union Africaine, en tout cas au niveau d'un cadre similaire, qu'on puisse se prêter mains fortes, comme on le dit dans certains métiers.

Pour, ensemble, trouver de solution. Je crois que cela est extrêmement important. Nous devons développer tous nos partenariats. Je salue le dynamisme que nous avons vu. Nous avons aussi échangé un peu sur ce point un peu précis parce que nous avons aussi des expériences riches en matière des gestions des ressources humaines au Sénégal. Je pense que nous avons posé les jalons d'une coopération que nous allons approfondir et améliorer à la lumière et sur demande de nos Chefs d'Etat. Et en tout cas, je remercie le Premier Ministre pour cet accueil », a dit le Chef du Gouvernement sénégalais Amadou-Ba.

Le Premier Ministre Sama Lukonde a pour sa part remercié la République du Sénégal pour sa mobilisation et sa participation active aux jeux de de la francophonie, avec une importante délégation d'athlètes dans plusieurs disciplines. Il a aussi souligné la poursuite harmonieuse de la coopération bilatérale entre la RDC et le Sénégal.

« Mes premiers mots, bien-sûr, sont des mots de remerciement. Remerciement pour la participation à ces 9ème Jeux. Nous nous sommes dit que cette occasion était une belle opportunité, en tout cas pour nous de nous retrouver ici à la Primature. J'apprécie cette visite que je veux marquer un peu sur le sol. Comme cela a été dit par mon homologue, des questions sécuritaires ont été évoquées. Nous apprécions la solidarité que nous avons du Sénégal vis-à-vis de cette question sécuritaire que nous, nous vivons à l'est de la République Démocratique du Congo.

Nous, à notre tour, on dit qu'on reste solidaire avec l'Afrique sur toutes les situations qui prévalent et qui pourraient fragiliser nos différentes économies, surtout dans cette période particulière mondiale. Bien-sûr le partage de l'expérience justement avec ces nouvelles villes, ces nouvelles expansions qui peuvent se faire pour une meilleure gestion de nos populations et l'amélioration de qualité de vie de ces populations. Donc, l'invitation m'a été lancée pour que je puisse aussi poursuivre ces discussions en me rendant au Sénégal. J'espère y être très bientôt.

Mais pour l'heure, c'était vraiment un plaisir d'avoir accueilli le Premier Ministre et d'avoir eu ces échanges. C'est une première ici en tout cas à la Primature. Ça sera, j'espère, pas une dernière. Nous avons souhaité plein succès aux différents processus dans lesquels nous sommes engagés, processus électoral ici en République Démocratique du Congo de même qu'au Sénégal. Processus de paix tel que je l'ai mentionné. Voilà ce qui était au centre de nos échanges. Je souhaite en tout cas un plein succès à notre coopération bilatérale RDC-Sénégal », a réagi le Premier Ministre Sama Lukonde au côté de son homologue sénégalais.