Congo-Kinshasa: 20 ans de Nguz - Raphaël Mututa Mistala conscientise autour la pérennisation de la culture katangaise

La Fondation Katangaise a organisé, le samedi 29 juillet à Kinshasa, une messe des suffrages à la Cathédrale Notre Dame de Fatima ainsi qu'une cérémonie d'hommages en commémoration du vingtième anniversaire de la mort de Jean-de-Dieu Nguz A Karl-i-bond, Premier ministre honoraire et ressortissant de l'ex-province du Katanga.

Appuyée par Aggée Aje Matembo, représentant de l'espace Katanga à Kinshasa et actuel questeur de la CENI, La Fondation Katangaise a réuni plusieurs personnalités du pays à l'instar du directeur de cabinet du président de la République, Gabriel Nyembo afin de saluer la mémoire de celui qu'elle décrit comme « modèle de courage qui n'hésitait pas à dénoncer le mal » ou encore « homme engagé pour la justice et la paix, la liberté et la souveraineté de notre Nation ».

Pour Raphaël Mututa Mistala, président de La Fondation, Nguz incarne la « dignité » pour le Katanga et fait partie des hommes intelligents et talentueux dont l'histoire doit demeurer dans la mémoire collective afin « de reconnaitre toute la primauté de cet élève de l'école de Tshombe Kapenda Moïse dans l'optique de la katanganité » afin de veiller à la sauvegarde de l'unité, la solidarité et la matérialisation du bien-être de ses frères et soeurs katangais.

Tout en mettant un accent sur les multiples talents de Nguz et le service qu'il rendait « à ses frères et soeurs toutes tendances confondues », Raphaël Mututa a remercié Agée Matembo pour son engagement à honorer les dignes ressortissants du Katanga disséminés à travers le monde : «Vous avez voulu témoigner envers ce grand homme de valeur, qui fut Homme d'Etat que le Congo ait connu de son histoire comme diplomate, de la considération en organisant cette soirée. Nous vous disons sincèrement merci ».

L'occasion faisant le larron, il n'a pas manqué d'appeler les Katangais à la prise de conscience afin de préserver et de valoriser leur culture : « Quoi de plus agréable et opportun que ce moment crucial que de vous exhorter de toujours demeurer unis, solidaires les uns envers les autres(...) la pérennisation de notre identité en vue de conserver cette culture que tous ces grands hommes, les plus intègres qui nous ont précédés, pour qui la Fondation Katangaise ne lésine de saluer leur mémoire ».

Patrick, fils aïné de Nguz a salué la mémoire d'un homme qui a « oeuvré avec passion et détermination pour le bien-être de cette Nation et dont l'impact est resté gravé dans nos coeurs ».

Pour rappel, né le 4 août 1938, Jean-de-Dieu Nguz A Karl-i-bond a été deux fois Premier ministre et trois fois ministre des Affaires étrangères. Exilé en Belgique après sa rupture d'avec Mobutu dans les années 80, il a écrit plusieurs ouvrages entre autres ; « Mobutu ou l'incarnation du mal zaïrois » ; il est décédé le 27 juillet 2003 de suite d'une maladie.