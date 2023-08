Tunisie: Zarzis | Environnement dégradé - Le citoyen endosse une grande part de responsabilité

Les agents municipaux, avec le peu d'équipements dont ils disposent, ne peuvent parvenir à ramasser ces tonnes de détritus éparpillés partout, sur quelques kilomètres...

Jamais Zarzis n'a connu un été aussi torride et accablant que cette année. Une canicule record qui a drainé une grande foule d'estivants et de touristes venus de toutes parts pour se rafraîchir dans la presqu'île de Zarzis. Et malgré son emplacement géographique, la ville suffoque jour et nuit tandis que le trafic routier est insupportable en raison du nombre considérable de véhicules de vacanciers, des motos cross, des vespas et des quads.

Une situation qui a coûté la vie à neuf personnes : six accidentées et trois noyées. En plus de cela, ce qui attire l'attention, ce sont les coupures d'eau de la Sonede et d'électricité de la part de la Steg. Quotidiennement, les citoyens se plaignent et protestent contre les mauvaises prestations de ces deux sociétés.

En outre, à l'aube, des hordes de chiens errants se baladent partout et se rassemblent là où il y a des tas d'ordures ménagères entassées par des familles qui ont passé leur soirée à la plage.

Les agents municipauxn avec le peu d'équipements dont ils disposent, ne peuvent parvenir à ramasser ces tonnes de détritus éparpillés partout, sur des kilomètres. La municipalité et l'Apal sont pointés du doigt, mais il faut dire également que le citoyen est pour beaucoup dans ces décharges qui agressent le paysage et laissent échapper une odeur nauséabonde.

Les autorités régionales n'ont pas perdu de vue les réclamations des citoyens. Ils leur ont donné raison et ont envoyé des engins en renfort pour aider les agents de la commune.