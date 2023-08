Zimbabwe: Algérie-Zimbabwe - Les opportunités de partenariat dans le secteur des mines examinées

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab s'est entretenu, mercredi à Harare (Zimbabwe), avec le ministre des Mines et du développement minier de la République de Zimbabwe Winston Chitando, sur les opportunités de coopération, d'investissement et de partenariat dans le secteur des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté les Présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach, Sonelgaz, Sonarem et Naftal, des cadres du ministère de l'Energie et des Mines et le directeur de l'Institut algérien du pétrole (IAP), M. Arkab a présenté un aperçu sur le développement du secteur des mines et la réalisation de grands projets miniers structurants, "d'intérêt national et qui constituent un choix stratégique au regard des richesses naturelles et des ressources minérales importantes que recèle notre pays, et ce dans le cadre d'une vision dynamique qui intègre les différentes composantes de la recherche, de l'exploration, de l'exploitation, de la transformation et du développement, pour la diversification de l'économie nationale, la création de richesses et la satisfaction des besoins nationaux en ressources minérales", lit-on dans le communiqué.

De son côté, M. Chitando s'est félicité de la qualité des relations entre l'Algérie et le Zimbabwe et de l'intérêt du secteur minier au Zimbabwe à exploiter toutes les opportunités d'affaires et d'investissement avec les sociétés algériennes activant dans le secteur des mines en Algérie, notamment dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation et de la transformation des ressources minières, en sus de la formation et du développement des ressources humaines.