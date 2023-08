Algérie: Oran - Parution d'un ouvrage sur les familles des migrants algériens en France

ORAN — Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran a publié, dernièrement, un nouvel ouvrage intitulé "Les familles de migrants algériens en France et leurs langues: pratiques, représentations et transmissions", rédigé par 12 chercheurs algériens et étrangers.

Cette publication de 200 pages, réalisée en coordination avec les universitaires Abdelhamid Hassan Belhadj et Mohammed Zakaria Ali Cherif, traite du thème de la langue et son usage au sein des familles d'émigrés, sur la base d'enquêtes et de lectures anthropologiques et scientifiques approfondies, ainsi que la prise d'échantillons différents en genres, âges, mutations sociales et culturelles, selon la responsable de la cellule d'information du CRASC Nadjat Lahdiri.

Les initiateurs de cet ouvrage, dédié à titre posthume aux regrettés Malik Mebarki et Hadj Meliani, oeuvrent aussi à l'étude et l'analyse des "formes et modalités de transmission de la langue d'origine dans les familles algériennes immigrées en France" et "les formes du parcours migratoire de l'Algérie vers la France", tout en menant des enquêtes de terrain sur "la transmission linguistique d'origine dans la famille, le rôle des parents dans la formation linguistique chez leurs enfants nés en France", "le déplacement des émigrés de France vers l'Algérie, une occasion pour apprendre la langue maternelle" et "le statut de la langue maternelle chez les familles immigrées et sa stratégie linguistique", selon la même responsable.

Cette publication scientifique est le fruit d'une recherche scientifique continue pour le projet du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle sur les pratiques linguistiques, souligne-t-on dans l'introduction.

Le même centre a également publié un nouveau numéro de sa revue "Insaniyat", qui comprend sept articles, traitant de sujets sociaux, anthropologiques et historiques en Algérie et à l'étranger, avec la contribution de chercheurs algériens et étrangers, à travers lesquels ils ont essayé d'analyser et étudier la symbolique des valeurs de la langue dans les contes populaires et les nouvelles villes, à travers des textes juridiques et les terres agricoles et autres.

Ce numéro comporte également des actualités scientifiques, des lectures critiques d'ouvrages et des présentations d'ouvrages tant en arabe qu'en français, précise-t-on à la cellule de communication du CRASC.