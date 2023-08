Algérie: Plusieurs accords et mémorandums d'entente signés

ALGER — Plusieurs accords, mémorandums d'entente et programmes exécutifs, définissant les priorités de partenariat entre l'Algérie et la Tanzanie pour l'étape à venir, ont été signés mardi au Centre international de Conférences (CIC) à Alger, notamment dans les domaines de l'énergie, du commerce, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que de la culture et des Arts.

Il s'agit de domaines qui sont en parfaite synergie avec les plans nationaux de développement adoptés par les deux pays et parfaitement adaptés à l'orientation commune vers le raffermissement des relations interafricaines.

Ces accords et mémorandums d'entente sont issus de la 5e session de la Commission mixte de coopération algéro-tanzanienne, dont les travaux se sont clôturés mardi soir, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf et dela ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République-Unie de Tanzanie, Mme Stergomena Lawrence Tax.

Un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et la société de Tanzanie pour le développement du pétrole dans le domaine du gaz naturel (Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC).

Ce mémorandum d'entente a été cosigné, du côté algérien, par le secrétaire général du Groupe Sonelgaz, M. Nabil Kafi et du côté tanzanien, par le directeur de la planification et de l'investissement, Derick Moshi, au nom du directeur du management (TPDC).

Un autre mémorandum d'entente de coopération a été signé entre Sonelgaz et la société d'électricité de Tanzanie Tanesco, portant sur la coopération dans le domaine de l'électricité.

Le document a été cosigné, du côté algérien, par Nabil Kafi et du côté tanzanien, par M. Decklan Mhaiki, au nom du directeur du management de la société Tanesco.

Un mémorandum d'entente de coopération a été signé par la Société nationale Sonatrach et la TPDC.

Le document a été cosigné, du côté algérien par la cheffe du département affaires, développement et marketing de Sonatrach, Mme Lynda Kettab et du côté tanzanien, par le directeur de la planification et de l'investissement, Derick Moshi, au nom du directeur du management (TPDC).

Un accord de création d'un Conseil d'hommes d'affaire algéro-tanzanien a également été signé entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la Chambre tanzanienne de commerce, d'industrie et d'agriculture (TCCIA), cosigné par les présidents des deux chambres, respectivement MM. Kamel Hamenni et Edmund Mkwawa.

Un autre mémorandum d'entente a été signé par la Direction générale des archives nationales et le Département tanzanien de gestion des archives et des enregistrements, en sus d'un programme exécutif entre les deux structures.

Ces documents ont été cosignés du côté algérien par le Directeur général des archives nationales, M. Abdelmadjid Chikhi, et du côté tanzanien, par le Directeur des archives Firimin Msiangi.

S'agissant de l'enseignement, de la culture et des arts, un accord de coopération a été signé entre l'Algérie et la République unie de Tanzanie dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, ainsi qu'un mémorandum d'entente entre le gouvernement algérien et son homologue tanzanien dans le domaine de la culture et des arts.

Un mémorandum d'entente a été cosigné entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et le Centre tanzanien des relations extérieures (CFR), par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République-Unie de Tanzanie, Mme Stergomena Lawrence Tax.

Au terme de la cérémonie, il a été procédé à la signature du procès-verbal des travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tanzanienne.

Pour rappel, les travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tanzanienne avaient débuté, mardi matin, au CIC Abdelatif-Rahal (Alger), sous la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mme Stergomena Tax.