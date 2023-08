Algérie: 'Raconte-moi la Casbah', un espace de cinéma virtuel en 3D sur le patrimoine de la Casbah d'Alger au métro

ALGER — "Raconte-moi la Casbah ... 3D", un espace numérique accueillant un projet de mini-cinéma qui diffuse des vidéos numériques en trois dimensions (3 D), a récemment ouvert à Alger, suscitant l'intérêt des passionnés de la Casbah et la dimension historique et patrimoniale qu'elle recèle.

Domicilié au deuxième étage de la station métro de la Place des Martyrs, ce projet a été rendu possible grâce à la coopération entre l'Office national de Gestion et d'Exploitation des Biens culturels protégés (OGEBC), l'Entreprise du Métro d'Alger, et un organisme privé, en charge d'assurer la réalisation.

Inaugurées le 25 juillet dernier, ces projections numériques immersives grâce à la réalité augmentée, proposent aux adeptes des technologies nouvelles, un voyage virtuel en trois dimensions au coeur de la cité antique de la Casbah, mettant en valeur son patrimoine urbain, culturel, social et historique.

L'objectif de cette initiative louable, est de "mettre en valeur le référentiel culturel, historique et urbain de la Casbah et faire revivre ses us et coutumes, ainsi que tout le patrimoine matériel et immatériel qu'elle recèle", a expliqué le représentant de l'organisme privé, Khalil Dahmoun.

Les spectateurs de tous les âges, auront ainsi la possibilité de se projeter dans une visite guidée, présentée dans une forme simplifiée et accessible, grâce notamment aux lunettes virtuelles 3 D (VR), a t-il dit.

Cet espace numérique comprend deux parties, une salle équipée d'un grand écran contenant 20 sièges avec distribution de lunettes spéciales à chaque spectateur, et une autre, plus petite et ouverte, comprenant 5 chaises équipées de lunettes de réalité virtuelle (VR).

Les équipements numériques "permettent au spectateur d'accéder pendant 8 minutes et à travers de nombreuses étapes, à l'architecture singulière de la Casbah d'Alger, ainsi qu'à ses différentes stations historiques, assurant ainsi, explique t-il encore, un voyage initiatique virtuel dans ses quartiers, ses rues et ses places".

La spécificité et les caractéristiques urbanistiques de la Casbah d'Alger, avec notamment, ses portes, sa faïence, ses décorations et la céramique en marbre authentique, l'ingénierie et la noblesse de des matériaux de construction utilisés "distingue cette belle cité qui a inspiré tant d'artistes et de poètes" a ajouté le représentant de l'organisme privé.

Les nombreux monuments historiques qui font vivre cette cité millénaire, sont ainsi mis en valeur, à l'instar de la Citadelle d'Alger (Dar Es'Soltane), les mosquées, les thermes (hammams), les palais et autres édifices historiques, en plus de la musique, de la culture, des ornements, tenues et des vêtements traditionnels, entre autre.", a conclu M. Dahmoune.

Soumises à une tarification de 200 DA le ticket, ces projections cinématographiques numériques sont ouvertes au public et aux passagers de la station métro de la Place des Martyrs à Alger tous les jours de 09h00 à 19h30.