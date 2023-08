Afrique de l'Ouest: Sénégal-Gambie - Les deux pays ratifient 7 conventions de coopération

Le Sénégal et la Gambie entendent dynamiser leur coopération. Les chefs d'Etat des deux pays se sont retrouvés le 1er août 2023 à Banjul. C'était au cours d'un Conseil présidentiel dirigé par Macky Sall et Adama Barrow.

Cette rencontre a été une occasion pour les leaders des deux pays de superviser la signature de sept (7) conventions de partenariat. Selon un document de presse, il de la « Convention de non-double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, la Convention de coopération judiciaire en matière civile et commerciale , l'Accord sur les transports aériens, le Mémorandum d'entente sur la domestication du Corridor aérien Dakar-Banjul, le Mémorandum d'entente dans les domaines de la santé et de l'action sociale, le Mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et la Chambre de commerce et d'industrie de la Gambie.

Selon la même source, les présidents Macky Sall et Adama Barrow ont réitéré l'importance des accords signés entre les deux pays, notamment l'accord de coopération culturelle et l'accord de coopération économique, commerciale et en matière d'investissement ainsi que les accords de coopération existant dans les secteurs de l'éducation, afin de développer et de renforcer les liens dans les domaines des arts, de la culture, de la musique et de la littérature, de l'économie, du commerce, des affaires, de l'investissement, de l'éducation, de la recherche, de la science et de la technologie.

Le président Macky Sall a réitéré l'importance de faire de l'espace sénégambien une réalité se situant à la hauteur des aspirations de paix, de sécurité et de progrès économique.

«Ensemble, nous voulons que l'espace sénégambien soit une réalité à la hauteur des aspirations de nos peuples à vivre en paix et en sécurité, dans la stabilité, le progrès économique et l'harmonie sociale », a déclaré Macky Sall.

Il a souligné que le Sénégal et la Gambie sont une seule et même famille. «Le partage colonial nous a divisés en deux pays, mais, ni ce partage, ni rien d'autre ne peut nous séparer », a martelé le chef de l'Etat sénégalais.

A Dakar comme à Banjul, à Serrekunda comme à Tambacounda, a indiqué Macky Sall, notre vécu quotidien, nos traditions ancestrales, nos contes et légendes, nos rites et mythes sont les mêmes. «Voilà pourquoi nous avons l'obligation familiale de conforter et perpétuer cet héritage ancestral, génération après génération », a-t-il dit.