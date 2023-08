Ile Maurice: Incendies autour de la Méditerranée - Des Mauriciens n'annulent pas leur voyage pour autant

Les images sont saisissantes. L'Europe comme les États-Unis font face au change- ment climatique et notamment à des périodes de sécheresse. Depuis plusieurs jours, ce sont les pays de la Médittéranée qui sont les plus touchés.

L'Algérie, la Sicile, la Grèce, la Tunisie, le sud de la France ; tous ces pays font face à des incendies sans précédent qui ont même causé des pertes humaines. Toutefois, du côté des agences de voyages mauriciennes, les annulations ne sont pas pour autant observées pour ces destinations.

Sur les réseaux sociaux, on constate que plusieurs vacanciers européens s'interrogent sur le choix de leur prochaine sortie. Certains se demandent s'ils ne devraient pas reporter leur voyage ou s'ils peuvent tout de même s'y rendre sans risque. En tout cas, chez nous, cette question ne se pose même pas. En effet, des Mauriciens osent braver la chaleur, comme le confie Umarfarooq Omarjee, Executive Director d'OMJ Company. Les locaux préfèrent généralement les climats chauds aux froids. «Les vagues de chaleur en Europe ne sont pas nouvelles et sont devenues fréquentes ces dernières années.»

Face à cette météo capricieuse, des structures ont été mises en place pour aider habitants et vacanciers, comme les points d'eau et les ventilateurs. «Comme à Maurice, on commence à s'habituer à des températures avoisinant les 38 degrés. Cela ne décourage pas ceux qui se rendent dans ces pays. Ils n'ont même pas besoin d'apporter des vêtements trop lourds, contrairement à ce qu'ils devraient faire s'ils partaient pendant l'hiver. Par contre, ce sont les personnes âgées qui ressentiront le plus la chaleur.» Cependant, au sein de son entreprise, aucune annulation n'a été recensée. «Justement, les Mauriciens aiment voyager pendant cette période, surtout s'ils se rendent en Europe.»

Actuellement, les voyageurs mauriciens ont diverses raisons de se déplacer. Parmi eux, on retrouve des étudiants qui sont rentrés au pays et qui doivent maintenant retourner dans le pays où ils font leurs études, comme le souligne notre interlocuteur. «Il y a également des parents qui se rendent à l'étranger pour visiter leurs enfants qui n'ont pu voyager, ainsi que d'autres personnes qui vont rendre visite à un membre de la famille vivant à l'étranger. Certains profitent aussi de cette période pour effectuer des pèlerinages religieux.» Concernant les incendies en Grèce, Umarfarooq Omarjee nous apprend que les Mauriciens choisissent ce pays comme une escale. «Ils se trouvent déjà en Europe de l'Ouest et souhaitent faire un court séjour en Grèce.»

Le point de vue d'Alexandra Percheron, directrice de l'agence Skylea Travel Ltd, va dans le même sens. À ce jour, aucune annulation n'est recensée dans son agence. «La semaine dernière, j'ai eu des familles qui sont parties en France, et je constate qu'elles s'amusent bien.» Néanmoins, les Mauriciens semblent préférer voyager vers l'Asie, en particulier vers les destinations telles que la Malaisie et la Thaïlande. «Même la Turquie ne semble plus être choisie en ce moment. Peut-être que cela changera d'ici la fin de l'année.» Le choix de ces destinations asiatiques par les voyageurs mauriciens s'explique en partie par le fait que les restrictions de voyage ont été levées et que le coût de la vie y est moins élevé qu'en Europe.