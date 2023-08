Sénégal: Filière agricole - Signature d'une nouvelle convention de partenariat entre la DER/FJ et le ministère de l'Agriculture (communiqué)

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire (MAERSA), Aly Ngouille Ndiaye, et la Déléguée générale à l'entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ) Dr Mame Aby Sèye ont signé une nouvelle convention de partenariat pour accompagner les acteurs de la filière agricole, a appris, l'APS.

La cérémonie de signature de cette convention de partenariat s'est déroulée récemment dans les locaux de la DER/FJ, précise un communiqué, qui souligne que »ce partenariat vise à contribuer à l'accessibilité financière des producteurs aux unités de matériels de culture attelée, par la mise en place d'une enveloppe globale de 1 000 000 000 FCFA",

Le MAERSA va apporter "50% des fonds (500.000.000 FCFA) sous forme de subventions de l'Etat du Sénégal et les 50% restants (500.000.000 FCFA) sous forme de financements de la DER/FJ au profit des producteurs", ajoute le document.

Cité dans le texte, le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a déclaré que »financer l'agriculture, c'est répondre au problème du chômage de la jeunesse ». .

En s'alignant avec les objectifs du PSE, la DER/FJ accorde, une place importante au secteur l'agriculture qui à ce jour concentre 35% des financements globaux pour un montant de 40 milliards de FCFA, selon le communiqué qui précise que l' intervention de la DER/FJ »va se faire à travers le Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE) principalement et le Programme de renforcement de la sécurité alimentaire (PRSA), deux initiatives qui contribuent aux efforts de l'Etat du Sénégal pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire".

La première convention entre la DER/FJ et le MAERSA »a permis à 4165 producteurs d' acquérir du matériel de culture attelée et la remise de 98 tracteurs sous forme de financement et subvention aux producteurs », rappelle le texte, signalant que la la DER/FJ ambitionne d'aller plus loin dans le cadre de ce partenariat avec le ministère de l'agriculture.

La DER/FJ a déjà initié un programme de financement de bio-digesteurs et de plaques photovoltaïques compte renforcer son intervention dans la finance verte et inclusive en travaillant en synergie avec le Ministère de l'Agriculture sur les biofertilisants, principalement par le financement d'unités de fabrication, a dit pour sa part, sa Déléguée générale Mme Sèye.