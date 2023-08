Afrique Centrale: Transport aérien - L'espace aérien entre le Cameroun et l'Algérie ouvert

Le Président de la République, S.E. Paul BIYA, a signé le 1er août 2023, le décret portant ratification de l'accord aérien entre le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Algérienne, Démocratique et Populaire.

Ce décret, relatif aux services de transport aérien, marque le lancement des liaisons aériennes entre les deux (02) pays avec leurs deux (02) compagnies nationales respectives ( entre décembre 2023/avril 2024 pour Air Algérie et juste après, pour Camair-co). Ça concerne les passagers et le fret. Ce qui va réduire considérablement le coût du voyage, le temps de parcours avec l'Europe et les autres pays d'Afrique. Ça va aussi améliorer la connectivité et la coopération internationale.

Cet accord, faut il le rappeler, avait été signé le 24 février 2021 à Yaoundé entre les plénipotentiaires des deux pays, le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ représentant la République du Cameroun et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, S.E. BEDJAOUI MERZAK, la République Algérienne, Démocratique et Populaire. Au-delà des services aériens, cet accord va favoriser le développement et le rapprochement des populations des deux pays, promouvoir le tourisme et densifier les échanges entre le Cameroun et l'Algérie.

Le Cameroun et l'Algérie ambitionnent d'intensifier leur cooperation dans le domaine des transports et de la météorologie. C'est dans ce cadre que, suite au Très haut accord du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, le Ministre des Transports du Cameroun avait signé le 15 mai 2023 en Algérie, avec son homologue Algérien, M. Youcef CHERFA, un Accord-cadre de coopération entre le Cameroun et l'Algérie dans le domaine des transports et de la météorologie. Un accord qui repose sur une base d'intérêt mutuel, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans les deux pays, et participe également à la consolidation des liens entre le Cameroun et l'Algérie.