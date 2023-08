Cote d'Ivoire: Décès d'Henri Konan Bédié- Pluie d'hommages de la classe politique ivoirienne à Nzueba (enfant de l'eau)

Hommage, émotion, tristesse et angoisse. Les mots ne sont pas assez forts pour traduire l’état d’âme des populations et certains acteurs de la classe politique ivoirienne, suite à la disparition de l’ancien Président ivoirien, Henri Konan Bédié, le 01 Aout 2023 à Abidjan.

Angoisse surtout du côté de sa formation politique ; le Pdci Rda qui devra très rapidement se mettre en ordre de bataille pour résister aux secousses en pareille circonstance., avec la guerre des longs couteaux. Même si pour l’instant, un vice- président, le doyen d'âge des vice-présidents du Pdci-Rda, Cowppli-Bony devra assurer l’intérim. Les statuts du Pdci-Rda, en l’article 40 qui règle la question de la succession pour une période précise. « Le président du parti est élu par le congrès pour cinq ans. Il est rééligible. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu, l’intérim du président est assuré par le doyen d’âge des vice-présidents. La durée de l’intérim ne peut excéder six mois, sauf si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an ». Un communiqué signé du Doyen Kowppli- Bony annonçant le décès de Bédié ajoute : « En ces heures de grande tristesse, nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ce Grand Homme d’Etat, qui n’a épargné aucun sacrifice pour la paix en Côte d’Ivoire et pour la Grandeur de notre Nation qu’il a tant aimée et servie, et à laquelle il a tout donné. Nous adressons nos condoléances les plus émues à madame Henriette BEDIE, à la grande famille BEDIE, à tous les militantes et militants du Pdci-Rda ainsi qu’à tout le peuple de Côte d’Ivoire. »

Dans son village natal à Daoukro dans l’Iffou, les populations sont sous le choc.

Emotion et tristesse à Daoukro, la capitale de la région de l’Iffou, ainsi que les localités environnantes, se sont réveillées ce 02 Août dans la tourmente et le désespoir. Car, dans la nuit du 01 Août, les populations ont appris la disparition du Sphinx de Daoukro.

« Par attroupements de groupuscules de personnes, les causeries tournent autour de ce décès du Président Bédié. Les causeries tournent autour de ce décès du Président Bédié. A la résidence du défunt, un calme plat régnait, car tout un chacun convergeait vers la cour familiale à Pepressou. Ce qu’a confirmé les forces de l’ordre, soumis à la surveillance de la résidence. », rapporte le correspondant local de quotidien pro- gouvernemental ; Fraternité Matin. Malgré la douleur, les populations de la capitale de l’Iffou se sont rendues sur leurs lieux de travail. Toute l’administration était ouverte, ainsi que les services privés. Les rues n’étaient certes pas bondées de monde, mais les activités se déroulaient. Chacun essayait d’avoir un peu d’énergie, pour exercer ses activités quotidiennes.

Pluie d’hommages de la classe politique…

L’ancien président Laurent Gbagbo a, au nom de sa formation politique, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), salué avec « déférence » la mémoire d'Henri Konan Bédié

« Pour marquer notre respect pour l’illustre disparu, le Ppa-CI observe un deuil de trois jours qui court à compter de ce jour, mercredi 2 août 2023 jusqu’au vendredi 4 août 2023 inclus. Toutes les activités politiques du parti sont suspendues pendant ces trois jours », rapporte le communiqué dudit parti publié ce mercredi 2 août 2023.

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro actuellement en exile, a salué la mémoire d’un « exceptionnel homme d’Etat » et d’un « leader exemplaire (…)Son dévouement envers son pays et son parti a été inébranlable, et son influence sur la nation restera gravée dans l'histoire » poursuit le le président du Gps.

De son côté, Charles Blé Goudé, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), rend hommage à l'ancien président ivoirien. « La mort de ce grand homme d'Etat est une grande perte que je mesure l'ampleur » s'est incliné l'ex-leader de la galaxie patriotique ivoirienne, Charles Blé Goudé, déplorant le fait que le doyen des présidents ivoiriens s'en est allé.

Sur sa page facebook, l’ancien ministre, Tidjane Thiam, lui a rendu un hommage au président Henri Konan Bédié. « Le Président Henri Konan Bédié nous a quittés. Je tiens avant tout à présenter mes condoléances à sa veuve, à ses enfants et à tous les membres de sa famille, parents et alliés. Je présente également mes condoléances à toutes les ivoiriennes et à tous les ivoiriens ainsi qu’à toutes les militantes et tous les militants du Pdci-Rdr. C’est la nation ivoirienne tout entière qui est endeuillée ce soir. » dit- il. Par ailleurs, Adama Bictogo, président de l’Assemblée Nationale, au nom de cette représentation nationale, dans une note à la presse salut la mémoire d’un grand homme d’Etat… Nzueba(l’enfant de la pluie)