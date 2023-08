Afrique: La route Kimwenza-Kindele rouverte au trafic

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé le 1er août à la réouverture de la route Kimwenza-Kindele, dans la commune de Mont-Ngafula, impraticable depuis 2016.

L'artère longue de plus de sept kilomètres reliant plusieurs quartiers de la commune de Mont-Ngafula au centre-ville de Kinshasa, via le campus de l'Université de Kinshasa (Unikin), était dans un état de délabrement avancé. Les travaux de réhabilitation, qui ont duré plus ou moins deux ans, ont été exécutés par la société de construction chinoise Zheingwei technique coopération, sous la supervision de l'Office des voiries et drainage, avec le financement du gouvernement central. Ils étaient inscrits au programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, dans son volet « Infrastructures ». Les populations des cités de Kindele et Kimwenza se sont montrés satisfaites de la reprise du trafic sur ce tronçon qui devrait faciliter leurs activités quotidiennes. « Depuis des années, il nous était difficile d'atteindre le centre-ville en passant par l'Unikin », a témoigne Cosmas Esomba notable du coin. «Nous remercions vivement le chef de l'état pour sa volonté politique imprimée depuis son avènement au pouvoir et son implication personnelle pour la matérialisation de ce projet », a-t-il rajouté.

La route Kimwenza-Kindele assure également la jonction des établissements scolaires et académiques, notamment la première université des sciences agro-vétérinaires (Université Loyola), la première bibliothèque de l'Afrique centrale (Canisius), le lac de Ma vallée et le sanctuaire des Bonobo. Après cette réouverture, le président de la République a visité sur son chemin de retour les travaux antiérosifs réalisés (80% d'exécution) à l'érosion "Bukavu", à trois kilomètres de l'Unikin. Le chef de l'Etat a donné des instructions pour le parachèvement et la livraison de cet ouvrage avant la saison pluvieuse.