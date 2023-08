Congo-Brazzaville: Chronique musicale de Clément Ossinondé - 64e anniversaire de l'orchestre Les Bantous de la Capitale

15 août 1959 - 15 août 2023 : 64 ans au compteur de l'existence de l'orchestre Les Bantous de la Capitale, rappelle le chroniqueur musical congolais, Clément Ossinondé, dans sa nouvelle publication périodique.

Dans le cadre mémoriel de la culture congolaise, Clément Ossinondé constate que depuis sa fondation un an avant l'indépendance du Congo, de par sa puissance créatrice, l'orchestre Les Bantous de la capitale a su, au fil des années, impacter son inspiration sur les événements de la vie quotidienne au Congo en ce qui concerne la musique et la danse.

Il explique qu'en la matière leur musique, vecteur de cohésion sociale incarné par sa rumba, se présente particulièrement sous deux aspects et revêt deux caractères différents : une musique folklorique ou ancestrale, et une autre dite moderne parce qu'elle s'est adaptée aux exigences de la nouvelle société.

Entre ces deux aspects, il situe la différence au niveau instrumental sous une forme plus apte à égayer les mélomanes.

Le chroniqueur relève qu'en 64 ans d'existence, l'orchestre Les Bantous de la capitale est devenu l'adepte de la musique congolaise moderne issue du mixage des sources modernes et traditionnelles, au point d'obtenir une musique instrumentale et vocale essentiellement collective, mais obéissant à une structure et à un contenu sonore assez variables.

Et il écrit que 64 ans après l'orchestre Les Bantous de la Capitale n'a jamais cessé de jouer et faire danser la rumba, sa marque de fabrique. Pour le grand public, la côte d'amour de cet orchestre n'a pas fléchi. Quand on demande aux Congolais de citer un orchestre, celui qui leur vient immédiatement à l'esprit demeure l'orchestre Les Bantous de la Capitale.

Bon anniversaire à l'orchestre Les Bantous de la Capitale, le 15 août 2023, même jour que les festivités de l'indépendance du Congo Brazzaville.