Congo-Kinshasa: Célébration - Félix Tshisekedi a rendu hommage aux victimes des conflits armés

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a pris part, le 1er août, à la « Place des évolués » à Kinshasa à la manifestation organisée à l'occasion de la journée commémorative du génocide congolais.

Le couple présidentiel a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de toutes les victimes de guerre en République démocratique du Congo (RDC) et a visité l'exposition-photo montée à cette occasion qui met en lumière les atrocités des violences subies par les populations congolaises à l'est du pays. Cette cérémonie visait à rendre hommage à tous les Congolais tués injustement pour des gains économiques, et fait appel à la mobilisation générale contre l'agression de la RDC par des puissances étrangères.

Dans son mot de circonstance, Kahambu Kitsa Mamie, membre du Mouvement des survivants des violences sexuelles dans les zones de conflit, a estimé à plus de six millions le nombre de morts enregistrés en RDC à la suite des différents conflits armés et a fustigé à ce sujet le silence de la communauté internationale. Lors de la même célébration en 2020, le président de la République avait sollicité des sanctions internationales contre des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays, afin notamment d'éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui.