Congo-Brazzaville: Patrimoine culturel - Le Festival Fu Mwanz promeut les valeurs traditionnelles

La liste des évènements culturels de Pointe-Noire et du Kouilou s'est allongée avec la tenue récente de la première édition du Festival des arts modernes et traditionnels «Fu Mwanz». Dans un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville le 2 août, Duchel Poati-Poati et Ronnie Makosso, respectivement directeur et responsable relations et partenariat de l'évènement, ont donné les raisons de cette initiative.

Organisée par l'agence culturelle Fly Record Entertainment en partenariat avec la mairie de Pointe-Noire, la première édition du Festival Fu Mwanz s'est tenue du 13 au 22 juillet à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou au Musée Mâ Loango de Diosso et à l'esplanade du siège de la communauté urbaine de Madingo Kayes sur le thème «Retour aux valeurs traditionnelles pour un développement durable». Duchel Poati-Poati, initiateur du projet, et Ronny Makosso ont évoqué l'importance de ce thème ainsi que les raisons de la création de ce festival.

En effet, Fu Mwanz (le Mbongui en langue vili) entend valorisation et promouvoir la culture ancestrale. Pour sa première édition, l'accent a été mis sur les valeurs traditionnelles et socio- culturelles qui tendent à disparaître et qu'il faut faire découvrir et transmettre aux jeunes pour les sauvegarder. L'évènement veut aider à repartir à la source pour renouer avec lesdites valeurs. «Fu Mwanz c'est le mbongui, le lieu de rencontre, d'écoute, de partage, d'échange, de transmission et d'expression en langues du terroir. Fu Mwanz c'est le lieu où nous voulons promouvoir les valeurs traditionnelles qui sont en voie de disparition», a expliqué Ronnie Makosso.

Le festival vise aussi à réunir les communautés africaines vivant à Pointe-Noire pour des échanges sur leurs cultures et leurs traditions. Mais faute de moyens, lesdites communautés ainsi que certains autres artistes retenus n'ont pas pu être de la partie cette année. Duchel Poati-Poati a souligné : «Nous avons constaté que la plupart des festivals reçoivent des artistes locaux ou étrangers. Ceux des communautés étrangères vivant ici sont souvent délaissés. Nous avons pensé les impliquer aussi dans notre festival pour faire découvrir les valeurs traditionnelles des uns aux autres». Fu Mwanz entend aussi oeuvrer pour un retour à la pratique des activités traditionnelles respectueuses de la nature et de l'environnement.

La cérémonie de lancement de cet évènement, placée sous la houlette de Philippe Mboumba, conseiller socio-culturel du maire de la ville, Evelyne Tchichelle, a eu lieu à Pointe-Noire sur le site culturel Airtel City qui l'a abrité du 13 au 16 juillet. Pascaline Makosso et Giselle Tchicaya du club des beaux-arts Ndabitchi ont été les premières a monté sur la scène et à marquer ce festival avec l'hymne national «La congolaise» chanté en langue vili. Fu Mwanz s'est poursuivi dans le département du Kouilou au Musée Mâ Loango de Diosso, le 16 juillet, et dans la communauté urbaine de Madingo kayes les 21 et 22 juillet.

Au programme de ce festival, des spectacles de conte (avec Didier Ongali), de musique et danses traditionnelles et tradi-moderne (le groupe Tshi kun Buku et l'Artiste Muan' Buale, T. Victor et T. Wany le prince batéké), et de musique moderne offerte par Handi musica gueule de stars, Force Sans Frontière, Keron La Fouine, Rayann B et Mister Katreles, Bombe Atomique, Dédé Diasco et Scarface Killer un des lauréats du concours Jeunes Talents organisé par l'Agence culturelle Fly Record Entertainment en avril 2022. La musique urbaine a aussi été représentée avec les artistes : Kom Un Lion, Wick Marley et Kim's. La danse contemporaine a également été de la partie avec le groupe Pirate Punisher.

Les enfants du Samu social et les bénéficiaires d'Asi Congo impliqués dans le festival

Dans le cadre de l'événement deux ateliers ont été organisés, le 15 juillet, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati Loutard. Le premier, animé par la plasticienne et bédéiste congolaise Jussie Nsana, a réuni les enfants du Samu social autour du dessin. Le second portant sur la carrière des artistes, co-animé par Duchel Poati-Poati, Manager de Fly record Entertainment et directeur du Festival Fu Mwanz et Ronnie Makosso, écrivain, secrétaire général de Fly record Entertainment et responsable relations et partenariats de Fu Muanz a concerné les promoteurs culturels, les managers ainsi que les artistes de la place.

Une visite touristique à Diosso a aussi été organisée. Comme on peut le constater, pour la première édition de ce festival, les organisateurs ont porté aussi un regard sur les actions sociales en impliquant les enfants du Samu social et les bénéficiaires de l'ONG ASI Congo. « Nous avons travaillé avec le Samu social oeuvrant dans l'accueil des enfants vivant dans la rue qui ont participé à l'atelier dessin et l'ONG ASI Congo, oeuvrant dans l'accueil et la réinsertion sociale des jeunes filles mères, qui a mis à la disposition du festival quelques-unes de ses bénéficiaires pour acquérir de l'expérience dans l'évènementiel. Elles ont fait le déplacement de Pointe-Noire jusqu'au village de Diosso, où elles ont visité avec les artistes, les enfants du Samu social et le public, des sites comme Les gorges de Diosso et le Palais du Roi Mâ -Loango».

Trois jeunes talents détectés pendant le festival

Pour donner de la visibilité aux artistes en herbe et jeunes talents, des scènes découvertes, toutes disciplines confondues, ont eu lieu à Airtel City, village du festival. Trois des nombreux jeunes talents reçus se sont distingués par leurs prestations et ont été mis sous les projecteurs. Il s'agit des comédiens Papa Mu Ndjondjo et Papa Kousoulou et de l'artiste Muan'Buale qui se feront accompagnés par l'Agence Culturelle Fly record Entertainment. Notons que, le 13 juillet, l'ouverture du festival Fu Mwanz a été précédée d'une conférence de presse qui a eu lieu au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard (CCJBTL). Cette rencontre animée par Duchel Poati-Poati et Ronnie Makosso, en présence de Philippe Mboumba et Bongo Bouiti Daniel directeur du CCJBTL. L'activité a permis de présenter, entre autres, le festival, ses objectifs et sa programmation.