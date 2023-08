Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Août 2023

Sénégal : L'Etat suspend Tiktok…

Après la suspension de la connexion internet par données mobiles, l'Etat du Sénégal vient de suspendre l'usage de Tiktok. Il explique cette mesure par la diffusion de contenus haineux sur la plateforme. Ci-dessous le communiqué de presse. « Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique informe le public qu'il a été constaté que l'application TikTok est le réseau social privilégié par les personnes mal intentionnées pour diffuser des messages haineux et subversifs menaçant la stabilité du pays. En conséquence, le réseau social TikTok est suspendu au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. » (Source : adakar.com)

Niger : Coup d'État - Les coupures d'électricité imputées aux sanctions contre la junte.

Les grandes villes du Niger sont confrontées à des pannes d'électricité consécutives au coup d'État de la semaine dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les pénuries d'électricité sont dues au fait que le Nigeria a coupé l'approvisionnement de son voisin du nord, a déclaré la compagnie d'électricité nigérienne Nigelec. Le bloc commercial ouest-africain la Cédéao a imposé des sanctions au Niger à la suite du coup d'État, mais n'a pas précisé si celles-ci incluent l'approvisionnement en électricité. (Source : aniamey.com)

Mali : Diplomatie - Le président de la transition reçoit en audience une délégation nigérienne

Le Colonel Assimi Goita,a reçu en audience ce mercredi 2 aout 2023, le vice-président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Général de Corps d'Armée Mody Salifou. Accompagné par une forte délégation, le Général de Corps d'Armée Mody Salifou a indiqué à sa sortie d'audience qu'il s'agissait d'abord de transmettre au Chef de l'État, le Colonel Assimi Goita, un message de Son Excellence le Gal de Brigade Abdourahamane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.

Aussi l'occasion de remercier, les autorités maliennes pour leur soutien et leur accompagnement depuis la prise de pouvoir par le Cnsp, a-t-il poursuivi.Selon lui, cette rencontre s'inscrit également dans un contexte régional complexe, nécessitant un niveau important de « consultation politique pour la stabilité et la préservation des intérêts de nos populations ». Il a été également question, « pour nous, d'explorer les voies et moyens pour renforcer notre coopération sécuritaire, au moment où certains pays envisagent d'intervenir militairement dans notre pays », a laissé entendre le Général Mody Salifou. (Source : abamako.com)

Guinée : Yamoussa Conté, procureur Général- « Pourquoi j'ai fermé la brigade de l'Habitat de Dubréka…»

La brigade de l'Habitat de Dubréka a été fermée jusqu'à nouvel ordre ce mardi 1er aout 2023 par le procureur général près la Cour d'Appel de Conakry, a appris Africaguinee.com. Il est reproché au premier responsable de cette brigade de plusieurs manquements, constatés lors d'une mission d'inspection opérée par le Procureur Yamoussa Conté. Interrogé par Africaguinee.com, le magistrat annonce qu'il décidé de confisquer les registres d'enregistrement. Il justifie sa décision.

Togo : Recrudescence des arnaques - L'Otr invite à signaler toute tentative

La Direction du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement fait l'objet depuis plusieurs mois d'actes d'escroquerie, menés par des individus malintentionnés, se faisant passer pour ses agents. Le mode opératoire, explique l'Office togolais des recettes (Otr), consiste notamment à appeler les requérants, ou à leur envoyer des Sms leur demandant de payer des frais supplémentaires via le mobile money pour la suite du traitement de leurs dossiers.« Le Commissaire général tient à rappeler au public que ces individus ne sont pas des agents de l'Otr et décline toute responsabilité quant à leurs actes.Les paiements pour les procédures d'immatriculation foncière se font uniquement dans les agences des banques partenaires et sur les bornes électroniques mises à la disposition des usagers au siège de l'Office et le site de la DCCFE » a clarifié lundi 31 juillet, Philippe Kokou Tchodie. (Source :alome.com)

Bénin : 9èmes Jeux de la Francophonie Kinshasa - L'équipe de basket dame tombe en quart de finale

L'équipe béninoise de basket-ball dame a été éliminée en quart de finale des jeux de la francophonie ce mardi 01 août 2023. Les Amazones ont été battues par le Cameroun sur un score de 82-42. Les Amazones U25 affronteront le Congo U25 le jeudi prochain pour le classement de la 5è à la 8è place. (Source : acotonou.com)

Gabon : Ali Bongo Ondimba/Bilan - Réouverture des pharmacies hospitalières

Pour assurer l'égalité dans l'accès aux soins et produits de santé, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a initié, au cours du septennat qui s'achève, le projet de renforcement fonctionnel des pharmacies hospitalières des structures sanitaires du pays. La disponibilité permanente des médicaments et des consommables dans les structures sanitaires constituait une préoccupation pour le chef de l'État gabonais. Les plaintes de ses concitoyens dans les hôpitaux publics étaient déjà devenues récurrentes, par le fait que les patients étaient contraints d'aller acheter des médicaments dans des pharmacies, souvent éloignées de la structure où les malades sont internés. (Source : alibreville.com)

RCA : Lutte contre l'insécurité - La police de la Minusca salue sa coopération avec les forces de sécurité intérieure

La composante Police de la MINUSCA (UNPOL), la Police et la Gendarmerie centrafricaines sont très satisfaites de l'état de leur collaboration, a annoncé le porte-parole d'UNPOL, l'Adjudant-chef Casimir Nagalo. « Aussi bien la MINUSCA que la Police et la Gendarmerie centrafricaines sont satisfaites de la très bonne collaboration qui existe entre elles », a indiqué le porte-parole, citant le Chef de la composante Police de la Mission, le Commissaire de Police Christophe Bizimungu. Selon le porte-parole, le Chef de la composante Police a eu une séance de travail, fin juillet, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Nicaise Nassin, entouré de son directeur de Cabinet et des Directeurs généraux de la Gendarmerie et de la Police, au cours de laquelle il a été question de renforcement de la collaboration avec les Forces de Sécurité Intérieure centrafricaines (FSI).Dans le cadre du soutien à la mise en œuvre du Plan de renforcement des capacités et de développement des FSI, UNPOL a remis des bâtiments réhabilités et équipés de l'Etat-major de la Gendarmerie Nationale au Camp Izamo, le 26 juillet. (Source : alibreville.com)

Côte d'Ivoire : Décès de Henri Konan Bédié - L'inauguration du pont reliant Plateau et Cocody reportée…

La cérémonie d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody était attendue pour le jeudi 3 août 2023 par la population est reportée à une date ultérieure, selon un communiqué officiel de la direction du protocole d'Etat, signé de son directeur général Hypolyte Yéboué. Cette annonce fait suite au décès de l'ancien chef de l'Etat, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à Abidjan. Suite à ce décès, le Président Alassane Ouattara a décrété un deuil national de dix jours à compter du 2 août 2023.De même, la Journée Nationale de l'Excellence prévue pour le 4 août 2023 a été également reportée à une date ultérieure. (Source : fratmat.info)

Soudan : Crise militaro-civile - Situation humanitaire catastrophique



Alors que les combats continuent autour d'eux, des millions d'habitants se retrouvent bloqués chez eux dans la banlieue nord de la capitale, Karthoum. Privés d'eau, d'électricité et de nourriture dans une chaleur étouffante, ces habitants sont désespérés. Pour leur venir en aide, un comité de quartier à Khartoum a lancé dimanche une collecte de nourriture et d'argent. En raison des combats, il n'y a pas non plus de marché et les aliments sont devenus très chers. Quant aux fonctionnaires, ils sont sans salaires depuis mars. Plus de la moitié des Soudanais dépendent de l'aide humanitaire Les récents affrontements dans la région de Khartoum, touchent également Omdurman la banlieue nord de la capitale.

Coopération Rabat et Luanda et le Maroc appelés à la promouvoir davantage

L'Angola et le Maroc entretiennent des relations de coopération distinguées et se doivent de les développer encore davantage dans différents domaines, a indiqué lundi à Luanda le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António. «Avec la création de la Commission mixte Maroc-Angola, il a été possible d'identifier des domaines concrets de coopération avec le Maroc», a déclaré M. António en marge d'une réception organisée par l'ambassade du Maroc à Luanda à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres. Il a ajouté que le Maroc et l'Angola sont disposés à coopérer dans des domaines d'intérêt commun, tels que l'assurance, le transport et la formation du personnel angolais. Soulignant que les relations commerciales entre les deux pays «sont en deçà des attentes», il a appelé les opérateurs économiques et les peuples des deux pays à déployer plus d'efforts pour «mieux se connaitre». (Source : Map)