Sénégal: Diourbel - Vers la mise en place d'un plan d'actions de lutte contre la divagation des animaux

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a annoncé la mise en place d'un plan d'actions de lutte contre la divagation des animaux pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs souvent enregistrés dans la région surtout en cette période hivernale.

»Nous sommes aujourd'hui réunis avec les différents acteurs et services concernés pour réfléchir ensemble sur le plan d'actions qu'on devra bientôt mettre place pour lutter efficacement contre la divagation des animaux, ici dans la région de Diourbel », a-t-il déclaré lors d'un CRD de concertations entre agriculteurs et éleveurs.

L'objectif de ce plan régional de lutte contre la divagation des animaux, dit-il est »d'éviter le plus possible, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, très souvent notés dans la région, surtout en cette période d'hivernage. Selon le gouverneur, il s'agira, dans un premier temps, de »prendre des arrêtés qui, à la fois interdisent la divagation des animaux en zone de culture et déterminent également, la période de vaine pâture. »

»Il faudrait aussi en amont, entre autres mesures, identifier et matérialiser les parcours de bétail, tenir des réunions sur le tracé des parcours de bétail et l'aménagement des points d'eau, mettre en place des comités d'accueil et d'orientation des transhumants, ainsi que des comités de veille, de médiation et de règlement des conflits », a-t-il ajouté.

Ibrahima Fall a par ailleurs préconisé la création de fourrières municipales au niveau de chaque commune de la région. »Toutes ces recommandations qui n'auront aucune incidence financière, demandent juste de la volonté et de l'engagement de tous les acteurs pour être matérialisés », a-t-il soutenu, s'adressant à l'assistance.