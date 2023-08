Afrique: JIOI 2023 - L'haltérophilie vise au moins trente médailles

Madagascar va héberger du 25 août au 3 septembre la onzième édition des JIOI 2023 dans exactement 22 jours. L'haltérophilie est l'une des disciplines pourvoyeuses de médailles d'or pour Madagascar.

Pour aider ses athlètes à mieux se préparer et à les encourager à se surpasser, Harinelina Randriamanarivo, le président de la fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme a offert à 30 athlètes et cadres techniques la somme de 100 000 ariary lors d'un bref point de presse hier dans l'après-midi au bâtiment du ministère de la Jeunesse et des sports à Ankorondrano.

Reconnaissants

Harinelina Randriamanarivo a expliqué aussi que durant le championnat de Madagascar, toute athlète de sexe féminin qui réussit à passer les 100 kg en épaulé-jeté recevra une prime.Trois athlètes ont réussi à passer la barre de 100 kg et comme le président de la fédération a tenu parole, elles ont reçu leur gain hier. Aurelia Sarikaniaina Bakoliharisoa, (100 kg) première à avoir reçu la somme de 1 000 000 ariary tandis qu'Angeline Nera Sarah Rakotoharisoa, deuxième a touché la somme de 300 000 ariary.

Quant à Harisoa Benjamine Razafy, elle a gagné en prime la somme de 200 000 ariary. Durant le bref point de presse, Harinelina Randriamanarivo a expliqué que « 60 médailles d'or sont à disputer durant la XIe édition des JIOI 2023 et Madagascar vise au moins la moitié et pourquoi pas plus ». Les athlètes sont très reconnaissants face à ce geste du président de la fédération et ont promis de faire le nécessaire pour gagner le plus de médailles possibles.

Aurelia Sarikaniaina Bakoliharisoa, gonflée à bloc et très déterminée à chercher l'or est très claire dans ses objectifs: « je travaille très dure actuellement. Je viens de passer la barre de 100 kg en épaulé-jeté donc la chance de gagner la médaille d'or existe réellement et je ferai tout pour y parvenir ». En attendant le geste de l'État malgache, la fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme a tout fait pour que ses athlètes soient dans les meilleures conditions possibles durant le regroupement pour être prêt au jour J.