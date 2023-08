Maroc: Convention entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods et le Gouvernorat d'Al-Qods pour soutenir les familles maqdessies

Al-Qods — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Charif et le Gouvernorat d'Al-Qods ont signé, mercredi, une convention de coopération pour soutenir et autonomiser les familles maqdessies dans le cadre de petits projets productifs.

La convention, qui a été paraphée par le coordinateur des programmes et projets de l'Agence à Al-Qods, Ismail Ramli, et le vice-gouverneur d'Al Qods, Abdellah Sayyam, vise à autonomiser et à soutenir les familles de la ville sainte dans le cadre de soutien de petits projets productifs et de l'autonomisation des femmes dans le Gouvernorat en particulier dans les banlieues qui vivent dans des conditions économiques difficiles.

Cette convention s'inscrit dans le cadre des actions de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Charif et de la poursuite de ses missions sur le terrain sous la Supervision personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le coût de la première phase des projets de soutien s'élève à 60.000 dollars.

Dans une allocution à cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui a affirmé que l'agence remplit ses engagements, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, à travers la diversification des projets de développement humain et le soutien des familles maqdessies dans toutes les régions de la ville, en coordination et en partenariat avec les institutions palestiniennes compétentes, à la tête desquelles le Gouvernorat d'Al-Qods.

Il a souligné que le travail effectué par le Gouvernorat d'Al-Qods dans des conditions difficiles, parfois, au service des habitants de la ville mérite l'appui de toutes les institutions de soutien, sur la base d'un modèle qui prend en compte les besoins réels des catégories nécessiteuses.

M. Cherkaoui a précisé que des modèles réussis de partenariat et de coopération entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods et les institutions palestiniennes à Al-Qods qui méritent l'attention, en raison de la volonté de ces institutions de respecter les conditions et les normes de passation des marchés approuvées par l'Agence, qui tiennent compte de la particularité de la ville et des conditions de travail.

Pour sa part, le vice-gouverneur d'Al-Qods a loué les efforts déployés par l'Agence au service des institutions de la ville, conformément aux Directives de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Il a, à cet égard, apprécié la méthode de travail de l'agence qui répond aux besoins des Maqdessis et oeuvre à renforcer leur résilience dans la ville, notant que cette convention ouvre la voie à un ensemble de prochaines étapes dans le cadre d'une coopération permanente et continue avec l'agence.