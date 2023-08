Ethiopie: Au cours de l'exercice écoulée, plus de 252 000 citoyens ont reçu une formation dans divers domaines professionnels - Ministère du travail et des compétences.

Addis Ababa — :-Le ministère du travail et des Compétences a annoncé que plus de 252 000 citoyens avaient reçu une formation dans divers domaines professionnels au cours du dernier exercice.

Le ministère de la Planification et du Développement a examiné la performance du ministère du Travail et des Compétences et des institutions répondantes pour l'exercice 2015 en calendrier éthiopien.

Lors du forum, la mise en oeuvre du plan de l'exercice 2015 du ministère du travail et des Compétences et le plan de développement et d'investissement à moyen terme copié du plan de développement décennal ont été présentés et discutés.

La ministre du travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a assuré lors du forum : "L'année fiscale est une année au cours de laquelle nous pensons que le chemin que nous avons emprunté jusqu'à présent ne nous fera pas avancer, et c'est l'année au cours de laquelle de nouvelles idées, différents développement des compétences, la création d'emplois et des relations avec l'industrie, ont été concrétisés."

Selon elle, des activités basées sur les domaines prioritaires du renforcement des institutions, du développement des compétences, de la création d'emplois et des relations industrielles pacifiques ont été menées.

En termes de développement des compétences, il a été démontré que plus de 252 000 citoyens ont reçu une formation dans divers domaines professionnels par le biais de formations courtes.

Selon l'étude menée pour réorganiser les établissements techniques et professionnels en termes de mission et de domaine d'intervention, 76 écoles polytechniques sur 99 ont été mises en service.

Il a été mentionné que 95,45% du plan devait être créé pour plus de 3,6 millions de citoyens dans le pays grâce au travail effectué pour accroître les avantages des citoyens en créant des opportunités d'emploi pratiques.

On dit que 36,6% des opportunités d'emploi sont prises des femmes.

La ministre de la planification et du développement, Fitsum Asefa, a déclaré que le ministère du Travail et des Compétences avait donné l'exemple aux autres institutions grâce à la réforme.

Elle a mentionné que l'acte d'automatisation des emplois à l'étranger apporte de réels changements, et ce bon départ devrait également être mis en oeuvre rapidement dans les emplois nationaux.