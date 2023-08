Ethiopie: Le Pakistan est désireux de travailler avec le pays dans le développement vert.

Addis Ababa — Le programme de l'empreinte verte a été mené dans les locaux de l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan Jamal Bakr, le ministre pakistanais de l'aviation et des chemins de fer, Khawaja Saad Ratfiq, le ministre pakistanais du contrôle des stupéfiants, Nawabzada Bugti, la conseillère du Premier ministre pakistanais pour les objectifs de développement durable, Romina Khurshid Alam et d'autres responsables du pays, des ambassadeurs et des médias pakistanais ont assisté au programme. .

L'ambassadeur a déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'initiative de l'empreinte verte en tenant compte de la prévention du changement climatique, du développement durable, des avantages sociaux et économiques.

A l'occasion, il a souligné que l'Éthiopie fournit différents types de fruits au marché mondial ajoutant que l'empreinte verte a contribué de manière significative à l'autosuffisance alimentaire, pour éviter la sécheresse, pour obtenir des pluies saisonnières et pour développer les ressources en eau.

D'autre part, le ministre de l'aviation et des chemins de fer du Pakistan, Khawaja Saad Ratfiq, a exprimé son désir d'étendre le programme au Pakistan et de travailler avec l'Éthiopie.

Il a souligné que le programme mis en oeuvre par l'Éthiopie peut être utilisé comme une solution alternative pour résoudre le défi mondial du changement climatique.

Le ministre a remercié le Premier ministre Abiy Ahmed pour le travail qu'il réalise dans cette initiative.

Le ministre pakistanais de l'aviation et des chemins de fer, Khawaja Saad Ratfiq, et l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Beker, ont fait une déclaration conjointe aux médias pakistanais sur les activités et les résultats de l'empreinte verte de l'Éthiopie, selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad.