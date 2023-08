Afrique du Nord: Coupe arabe des clubs | Gr C - USM-AL SHABAB - Pour un baroud d'honneur

Il va falloir sortir le grand jeu pour au moins quitter la compétition la tête haute. Cependant, ce ne sera guère évident contre un Onze qui a battu le Zamalek et tenu tête à Al Nasr.

Huit buts encaissés en deux matchs, la différence de classe était trop grande entre les Bleus et ses deux derniers adversaires en phase finale de Coupe du Roi Salmane. Aujourd'hui donc, les Bleus sont écartés de la course mais doivent tout de même faire honneur au football tunisien en croisant le Shabab cet après-midi. Dur apprentissage donc pour les Bleus en cette joute arabe.

Foudroyés par le Zamalek puis corrigés par Al Nasr, les gars du Ribat n'ont certes pas démérité lors de leur dernière sortie mais la marche était trop haute contre un adversaire d'un tout autre calibre. Maintenant, face au Shabab, autre illustre équipe du tournoi, il va falloir sortir le grand jeu pour au moins quitter la compétition la tête haute. Cependant, ce ne sera guère évident contre un Onze qui a battu le Zamalek et tenu tête à Al Nasr.

Concurrence équivaut à saine émulation

Bref, pas de répit pour une USM qui s'attaque à nouveau à du lourd et qui ne semble pas jusque-là avoir comblé les départs de certains tauliers à l'instar d'Oumarou, Chikhaoui, Tka, Saghraoui, Ouattara et autre Omrani. Quant aux valeurs sûres de la saison passée, les Mhirsi, Zied Aloui, Baccar, Traoré et Boutiche, seul un coup d'éclat (peu probable) de leur part face au Shabab leur permettra d'engager la saison à venir avec le même statut. Le cas contraire, les recrues que sont Ouerfelli, Slimane, Paco, Dhaou, Ouali, Sarr, Salhi, Mannai et autre Soltani pourraient leur damer le pion et les envoyer par la même sur le banc des remplaçants ! A noter enfin que Sadok Yedees et Bechir Ben Saïd sont en ballotage pour occuper les cages cet après-midi.