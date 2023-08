Tunisie: EGSG prend des seconds couteaux - La course à l'armement miniature

Les transactions semblent légères jusque-là.

Alors que la fièvre d'avant-saison et le mercure montent en flèche, les supporters d'EGS Gafsa sont partagés entre excitation et inquiétude. En effet, les récentes emplettes du club pour renforcer son effectif n'ont pas réussi à convaincre totalement les fans les plus exigeants. La direction du club gafsien a opté pour des recrues qui, pour l'instant, ne sont pas des pointures capables d'apporter la sécurité tant attendue et le plus escompté. En effet, les tifosi auriverde, toujours prêts à donner leur plein soutien, restent sceptiques quant à ces choix de recrutement.

Une question taraude les esprits : ils se demandent si ces nouveaux joueurs pourront réellement faire la différence sur le terrain et offrir une stabilité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Pour une frange du public, les espoirs et les spéculations avant la période de transferts ne correspondent pas à ceux tant espérés par les fans gafsiens. Le club a privilégié des joueurs peu connus qui ont encore tout à prouver à ce niveau de compétition. Il y a comme de la déception et de l'amertume en l'air, parmi les supporters qui espéraient des signatures de grande envergure pour renforcer les lignes de l'équipe.

La preuve par neuf !

Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, le club gafsien a annoncé ses dernières acquisitions. Pour récapituler, ils sont jusque-là au nombre de neuf recrues à avoir signé pour la bannière jaune et verte. Presqu'une nouvelle équipe est en train de se mettre en place. Alors, comment se présente le listing des renforts? En parcourant les noms, c'est le compartiment défensif qui semble être au-devant des priorités du staff technique.

Aux côtés d'un keeper revenant, en l'occurrence Ali Ayari, le comité directeur a puisé dans les réserves du CA pour enrôler le libéro international olympique Adem Chebli pour un prêt de deux ans, et son coéquipier l'axial Med Amine Ajmi pour un prêt d'un an. Toujours dans le même compartiment, EGSG s'est attaché les services de l'ex-étoilé Med Amine Hlel, évoluant comme latéral gauche. Il a signé pour deux ans.

Les emplettes défensives s'enchaînent aussi avec Nessim Khedher, enfant de Wided El Hamma avant de transiter par l'ESS. Aussi, un autre étoilé a été enrôlé. Il s'agit de Bilal Mganem au poste de latéral droit. Pour la légion étrangère et dans le compartiment offensif, on cite le Sud-Africain Muzamdi qui a rallié récemment le groupe après une remise en condition physique accélérée. Noel Aguibri et Al Kaly Bangoura ont aussi paraphé un bail.

Par ailleurs, l'une des découvertes de l'exercice écoulé et pièce maîtresse du flanc droit, l'enfant du club Ahmed Horchani, semble claquer la porte et repousser les propositions dérisoires des responsables. Après des efforts de bons offices pour le persuader de rallier la préparation, voilà que le joueur décline certaines clauses du contrat remis par le comité directeur. Il semble opter pour des préparatifs en solo en attendant d'y voir plus clair.

Sur ce, après une saison jalonnée de succès avec le club phare de Gafsa, Laâroussi Bargougui vient de résilier son contrat à la grande surprise des fans gafsiens. Il a été par le passé l'artisan des buts libérateurs du club avec une grinta qui lui a valu le surnom de guerrier. La prochaine destination de ce défenseur serait l'Aigle Sportif de Jelma, récemment promu en Ligue 2. Pour les supporters, l'incertitude est de mise. Ils espèrent que les recrues pourront réellement s'adapter au style de jeu prôné. Dans l'intervalle, les fans continueront de soutenir leur club en espérant qu'EGSG sera sur de bons rails.