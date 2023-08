Tunisie: Rached Arfaoui vers l'ASM

L'EST pourrait céder l'ailier droit à titre de prêt d'une saison.

Rached Arfaoui serait dans le viseur des Banlieusards du nord. L'ASM voudrait récupérer l'ailier droit « Sang et Or » sous forme de prêt d'une saison. Et il se pourrait que l'EST réponde favorablement au souhait de l'équipe du Saf-Saf qui tente ces derniers jours de renforcer son compartiment offensif. Adversaire de l'Espérance en ouverture du championnat, l'AS Marsa réaliserait une bonne affaire en enrôlant un joueur qui porte la tunique de l'EST depuis 2021. Passé par le CA jusqu'en 2016, Arfaoui, 27 ans, a ensuite répété ses gammes à l'OB avant de mettre le cap sur Soliman et enfin taper dans l'oeil des recruteurs «Sang et Or». Il y a une dizaine d'années, il a enfilé la tunique de l'équipe de Tunisie U17 puis U20.

Et de six pour l'ESM

L'ES Métlaoui est hyperactive sur le marché des transferts. Ainsi, après avoir recruté les arrières Ahmed Mazhoud et Jasser Ben Atig, les milieux Hazem Kanoun et Yassine Kesseh, ainsi que le gardien Hamza Ben Cherifia, les Miniers ont conclu avec l'ex-attaquant du Sfax RS, Ahmed Bouassida.

EGSG prend deux joueurs

L'arrière droit Bilel Mganem et le milieu nigérian God's Power Aniefiok ont signé au profit de Gafsa. Ce dernier cité a antérieurement porté la casaque de l'ESS et de l'ESHS.