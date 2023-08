Angola: Des potentialités de Namibe à l'Expo Azul

Moçâmedes (Angola) — Les potentialités économiques et sociales de la province de Namibe sont évidentes depuis mercredi, à l'Expo Azul, une initiative de l'Association commerciale et industrielle (ACIN).

L'Expo Azul, d'une durée de cinq jours, se déroule sous la devise "Commerce et industrie dans le développement du pays" et présente une exposition de produits liés aux ressources minérales, marines, touristiques et sociales.

L'événement s'insère dans les commémorations du 174e anniversaire de la ville de Moçâmedes, qui se commémore vendredi 4 août.

La foire a la participation de plus de cinquante exposants des provinces de Luanda, Huíla, Benguela, Cuando Cubango, Cuanza Sul et Namibe, ou hôte.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le président de l'Association du commerce et de l'industrie de Namibe, Amadeu Silva, a déclaré que l'événement vise à promouvoir et à diffuser davantage le potentiel économique de la région, à attirer les investisseurs nationaux et étrangers, avec les produits, les marques et les services affiché.

L'Expo Azul prévoit, de la même manière, de contribuer au développement du secteur industriel, en plus d'échange d'expériences et technologique entre les exposants.

A son tour, le porte-parole de l'événement, David Mendes, a dit à l'ANGOP que l'événement s'attend à mouvementer un volume d'affaires de plus de trente millions de kwanzas.

L'Expo Azul réserve également des conférences abordant des sujets liés à la requalification de la Baie de Moçâmedes, à la paléontologie, à l'Administration Générale des Impôts (AGT) et ses services, ou au développement des secteurs industriel, social et hôtelier.