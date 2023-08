Afrique: Asky Airlines lance le vol Lomé/Luanda

Luanda — La compagnie aérienne Asky Airlines a commencé mercredi des liaisons régulières directes entre les capitales du Togo et de l'Angola, avec un vol inaugural qui a atterri à Luanda avec 55 passagers à bord.

Asky Airlines s'engage à opérer trois fois par semaine, arrivant à Luanda les lundis, mercredis et vendredis, et repartant de Luanda les mardis, jeudis et samedis.

Le billet aller-retour aura un prix moyen de 600 USD pour la classe économique.

La compagnie aérienne africaine basée au Togo Asky Airlines exploite actuellement 24 destinations dans 21 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont trois pays lusophones, notamment le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe.

Au total, elle effectue environ 200 vols par semaine avec une moyenne de 200 000 passagers transportés chaque semaine.

La compagnie aérienne africaine Asky Airlines opère depuis 13 ans et on s'attend à ce que la liaison permette un plus grand rapprochement entre les pays africains.

Après l'arrivée du vol inaugural, le secrétaire d'État angolais au Tourisme, Hélder Marcelino, a estimé que la liaison aérienne stimulera les affaires, le tourisme et les services dans la région africaine.

"Avec l'entrée de l'entreprise togolaise, nous pensons que c'est une opportunité pour la communauté angolaise et ceux qui résident sur notre territoire d'en tirer le meilleur parti, en se connectant avec tous les pays avec lesquels l'entreprise a des liaisons aériennes", a-t-il indiqué.

Situé en Afrique de l'Ouest, le Togo compte plus de sept millions d'habitants (selon les données de 2016) et est bordé par le Burkina Faso au nord, le Bénin à l'est, l'océan Atlantique au sud et le Ghana à l'ouest.