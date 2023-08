Congo-Kinshasa: CENI - Les Candidats Députés Provinciaux et les Conseillers Communaux attendus !

Ce mercredi 2 août 2023, à la salle Abbé Apollinaire Malumalu, au siège de la CENI, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, a procédé à la convocation de l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. A cette occasion, le numéro un de la centrale électorale est revenu sur le nombre des candidatures que son institution a réceptionné pour la députation nationale, avant de parler de la particularité de ces scrutins.

Les électeurs congolais auront l'occasion, pour la première fois, de se choisir leurs conseillers communaux. « A ce jour, la CENI a reçu 25000 dossiers de candidatures pour la députation nationale. En d'autres termes, la CENI a enregistré 50 candidatures pour un siège en moyenne. Un taux jamais atteint depuis les premières élections démocratiques organisées en 2006. La cérémonie de ce jour, revêt une importance particulière, car les électeurs congolais, pour la première fois, sont appelés à se choisir leurs conseillers communaux. La dernière du genre remonte à 1987, il y a plus de 30 ans. Cette élection pourra installer une démocratie locale énergique, qui est la base d'une démocratie saine au niveau national et un des moteurs du développement à la base», a soutenu Denis Kadima.

A la veille de l'ouverture des Bureaux de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC), pour l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux, le Président de la CENI a exhorté la classe politique à mettre en œuvre les innovations de la loi électorale dans l'optique de favoriser la participation des jeunes et des femmes dans la gestion de la cité. « La CENI encourage fortement la participation des jeunes et des femmes et lance un vibrant appel aux partis et regroupements politiques pour favoriser leur présence sur les listes.

La CENI rappelle que les listes qui vont aligner au moins 50% de femmes seront dispensées des frais de dépôt de dossier. Cette disposition a un double avantage notamment d'encourager la parité Homme-Femme et de réduire, l'influence de l'argent dans la politique congolaise.

Aussi, les partis et regroupements politiques doivent présenter leurs listes en prenant en compte le seuil de recevabilité qui sera appliqué également à l'élection des députés provinciaux et celle des conseillers communaux », a expliqué Denis Kadima Kazadi.

Pour sa part, le Rapporteur de la CENI, Mme Patricia Nseya, a donné lecture de la décision de l'assemblée plénière portant convocation de l'électorat et ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, en conformité avec le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022. Les BRTC seront ouvert à partir de ce jeudi 3 août et sera clôturée le mardi 22 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national.