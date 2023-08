Madagascar: Rivière Mangoky - 20 millions USD du Fonds Saoudien pour la construction d'un pont

Valse d'ambassadeurs à Iavoloha. Quatre nouveaux diplomates ont été reçus par le président Andry Rajoelina, hier.

Une occasion de présenter leurs lettres de créance auprès du chef de l'Etat. Cet évènement marque la prise de fonction officielle de SEM Fahd Abdullah Fahd Aleisa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite à Madagascar, SEM Claude Morel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Seychelles, SEM Peter Maddens ambassadeur non-résident du Royaume de Belgique et SEM Serge Bounda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo. Alors que la fin du mandat arrive, le président Andry Rajoelina et son gouvernement décident de mettre en avant le domaine de la diplomatie.

Projets structurants. Depuis 2019, la relation diplomatique entre l'Arabie Saoudite et Madagascar est au beau fixe. Les liens d'amitié entre les deux pays se concrétisent par la mise en oeuvre de différents projets structurants. Depuis le mois de mai 2022, Madagascar fait partie des pays bénéficiaires du Projet Middle East Green Initiative, financé par l'Arabie Saoudite à hauteur de 35 millions de dollars cadrant avec le projet phare de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétroles (OPEP) en Afrique.

L'objectif du projet est de faire face à la crise climatique actuelle à travers la plantation de milliards d'arbres et la préservation des forêts. Dans le domaine des infrastructures, un projet d'envergure à hauteur de 20 millions de dollars, financé par le Fonds Saoudien pour le Développement, relatif à la construction d'un pont sur la rivière Mangoky sur la RN9 est en cours, et le début des travaux se fera très prochainement, selon un communiqué de la Présidence de la République.

%

Durant la rencontre, le président Andry Rajoelina et le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite ont également discuté de la mise en oeuvre d'un projet de coopération dans le secteur énergétique, mais aussi de la création d'une raffinerie à Madagascar, afin de répondre aux besoins énergétiques de la population malgache.

Jeux des îles

Madagascar et les Seychelles envisagent de renforcer la coopération dans le cadre de la protection des eaux territoriales afin de lutter contre toute forme de trafics, et particulièrement le trafic de drogue dans l'Océan Indien. Cette île soeur entend multiplier l'importation des produits malgaches, notamment le maïs mais aussi les fruits et légumes. Les 11è Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain ont également été évoqués. Les Seychelles expriment leur joie et leur enthousiasme de participer à cet évènement sportif. Et le diplomate seychellois de faire savoir que le président des Seychelles se rendra à Madagascar pour assister à ces jeux.

Parcs solaires. L'ambassadeur non-résident de la Belgique, Peter Maddens, a aussi présenté ses lettres de créance hier. Les deux pays entretiennent de solides relations dans plusieurs domaines. La Belgique soutient la Grande Île, notamment dans la mise en oeuvre du projet de construction de parcs solaires à Nosy Be et Ambilobe qui sont déjà opérationnels, mais aussi dans d'autres villes telles que Sainte-Marie. Pour sa part, l'ambassadeur Serge Bounda, de la République du Congo a tenu à exprimer son attachement particulier à Madagascar. A noter que ce dernier a déjà travaillé à Madagascar en tant que directeur pays de l'UNFPA. Il a fait part de son souhait de renforcer la coopération militaire entre la Grande Île et le Congo. Il serait aussi question de la mise en place d'une plateforme de renforcement de la collaboration entre les opérateurs économiques des deux pays.