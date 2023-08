Madagascar: Tennis de table - Fabio en demies contre

Aucun obstacle ne se dresse pour le moment sur le chemin du pongiste malgache. Fabio Rakotoarimanana engagé en quarts de finale des simples hommes contre l'Arménien, Vasilyan par 3 sets à 1.

L'Arménien a remporté le premier set par 16 à 14, puis, Fabio arrive à égaliser par 11 à 9. Le troisième set a été âprement disputé où Fabio l'a enlevé par 13 à 11. Au dernier set, Vasilyan n'a plus suivi le rythme et lâche l'affaire par 5 à 11. Tête de série numéro 2, Fabio affronte le Congolais, Ngefuassa Ngyie, tombeur du Kosovare, Karabaxhak.

Athlétisme

Tsima au pied du podium

C'est la fin de la compétition d'athlétisme pour Madagascar. Tsima Tahinjanahary après avoir mené la course en tête lors des 2200 m n'a pas tenu bon jusqu'au bout et échoue au pied du podium. Il est crédité d'un temps de 9'20"21 derrière le Djiboutien, Ismail Mohamed (8'55"36), le Marocain, Mohamed Tindouft (8'55"37) et Ben Yazide (9'03"86). En 800 m, Renandro aussi qui a entamé un bon départ a été dépassé par ses adversaires dans la dernière ligne droite et termine à la 7e place avec un temps de 1'50"60. Au saut en longueur dames, Florentine Razanamandrosoa se classe à la 5e place après un saut de 5m07. Le concours a été remporté par la Burkinabe, Koala Marthe en réalisant un saut de 6m94.

Judo

Mireille finit à la 5e place

Le tournoi de judo bat son plein aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa. 3 des 9 judokas sont entrés sur le tatami, hier, au Gymnase du Stade Tata Raphael. Mireille qui a joué la finale de bronze a été battue par la Canadienne, Beaton sur un wazari. Elle a battu en 8e sur ippon la Sénégalaise, Sonko et a perdu sur ippon contre la Roumaine, Badiceanu en quarts. Elle a gagné face à la Burkinabe, Kabore et la Sénégalaise, Sonko en repêchage. Natacha Razafindrakalo en -48 kg et Harindriaka Ramahefariso en -66 kg n'ont pas se qualifier pour les quarts de finale. Ce jour, chez les moins de 73kg, Yves Ravelojaona sera face à l'Ivorien, Dadie en 8e de finale.