Ile Maurice: Mauritius Post Ltd - L'association avec My Universal Shop fait grincer des dents

Avez-vous reçu un SMS ou une publicité vous invitant à vous inscrire à My Universal Shop? Mauritius Post Ltd (MPL) aurait signé un partenariat avec cette plateforme d'e-commerce, dont le serveur est domicilié aux États-Unis, afin de centraliser le service des colis et leur suivi.

De plus, My Universal Shop serait une plateforme permettant de faire des achats en ligne à partir d'autres plateformes. Les SMS envoyés incluent un lien pour être redirigé vers la plateforme et s'enregistrer.

En effet, de nombreux internautes se sont enregistrés et ont été surpris. Leurs données étaient préinscrites et, dans certains cas, ils pouvaient voir les colis d'autres sites d'e-commerce à leur nom. Ce qui est encore plus surprenant, ce sont les frais associés aux colis reçus ou en cours de livraison. C'est la raison pour laquelle vous recevez ce fameux avis qui vous propose trois options : la livraison à domicile, la livraison express ou le choix entre un créneau pour récupérer le colis à la poste de votre localité ou la collecte standard. Les frais varient entre Rs 40 et Rs 250, selon la valeur du colis, qui ne peut dépasser Rs 1 000. Si tel est le cas, il faudra payer la TVA.

MPL fait l'éloge du site Web de My Universal Shop sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le site Web propose de faire ses achats à partir de cette plateforme. Cependant, des milliers de Mauriciens passent leurs commandes sur AliExpress, Alibaba, Amazon, eBay, Shein, Wish et d'autres plateformes. En plus d'avoir acheté et payé des frais de transport en dollars, lors de la réception, il se peut que vous payiez entre Rs 40 et Rs 130 pour le colis. De même, l'option «livraison gratuite à Maurice» fera qu'un petit colis coûtera Rs 40, Rs 90 ou Rs 130.

Un internaute qui nous a contactés dit avoir vu que son colis est arrivé à Maurice via My Universal Shop. Il a voulu savoir quelle est la procédure via cette plateforme. L'interlocuteur au bout du fil n'a pas pu l'aiguiller sur sa demande. En effet, que ce soit un colis via My Universal Shop ou via l'envoi standard, c'est la poste qui vous notifie de l'arrivée de votre colis par le facteur.

Pour ceux qui sont tentés de commander sur les sites partenaires de My Universal Shop, tels qu'Alibaba, AliExpress, Amazon, Banggood, Bioderma, Boots, Caudalie, Costco, Etsy, eBay, Health Nut ou autres sites de vente en ligne, il y a des restrictions sur le type de colis. Même si vous acceptez de passer par My Universal Shop, certains suppléments ou produits alimentaires seront automatiquement bloqués à l'arrivée par le ministère de la Santé. Les produits réglementés par la Pharmacy Act doivent être vérifiés avant d'être «libérés» ou alors les produits alimentaires doivent respecter les HS codes.

Un internaute qui a commandé des suppléments alimentaires indique que, selon lui, un produit doit respecter une dose journalière de sucre et de sel pour être dédouané, alors que certains produits en vente libre dépassent ces doses. En ce qui concerne My Universal Shop, d'autres internautes nous ont signalé que leurs colis sont arrivés à Maurice selon la plateforme où ils ont fait leurs achats, mais que cela ne s'affiche pas encore dans l'onglet prévu pour les colis en cours de traitement ou attendus.

L'express a contacté MPL, la semaine dernière. À hier, aucune réponse de la poste.

Pourquoi My Universal Shop a-t-elle choisi MPL comme partenaire ? Selon nos informations, cette centralisation vise à aider la poste à mieux gérer le flux de colis. Le but est que les Mauriciens passent par la plateforme pour faire des achats et payer en roupies mauriciennes. Cependant, le libre choix de faire des achats appartient aux consommateurs, indique-t-on. Aucun Memorandum of Understanding n'a été annoncé et aucune décision par voie de communiqué n'a été prise. Pourtant, le système est en place depuis 2021.

Quel recours pour ceux qui se sentent lésés ? Les internautes ont lancé une campagne pour se plaindre de cette décision unilatérale sur les frais de colis avec l'utilisation du système de My Universal Shop auprès de la poste elle-même. Ils comptent également saisir la Data Protection Office en raison de la disponibilité de tous les détails personnels sur leur adresse. Si aucune réponse n'est obtenue, les internautes envisagent de porter plainte auprès d'autres institutions telles que la Financial Services Commission ou la Consumer Affairs Unit.

Les colis enregistrés ou ceux payés pour le «shipping» (frais de transport) sont sujets à ces frais de la poste. Alors que les colis sans frais de transport sont exemptés dépendant du poids et de la valeur.