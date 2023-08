Ile Maurice: Altercation avec des motards - Le conducteur positif à la drogue

Il avait donné du fil à retordre à des policiers qui l'avaient intercepté pour un contrôle routier à Phoenix.

L'automobiliste de 44 ans habitant Moka a été testé positif à la drogue après un test de toxicologie. Des policiers avaient intercepté le quadragénaire pour un control routier. Il avait doublé sur une ligne blanche continue. Un policier s'est approché du conducteur pour prendre les mesures nécessaires. Après quelques minutes, il a remarqué que le comportement du conducteur devenait agressif et qu'il commençait à jurer avant de descendre du véhicule. Il s'est approché du conducteur et lui a demandé de se calmer, mais celui-ci n'a pas prêté attention.

La vidéo de cette altercation avec les policiers a fait le tour des réseaux sociaux. L'individu se trouvait à côté d'une voiture blanche, au bord de l'autoroute, résistant vigoureusement alors que les quatre policiers tentaient de le maîtriser pour l'empêcher de prendre la fuite. À un certain moment au cours de ce véritable match de catch, le casque d'un policier s'envole alors qu'il tente tant bien que mal de mater l'automobiliste.

Ce dernier réussira finalement à s'enfuir sous le regard médusé des autres automobilistes et traversera la route. Du renfort a été sollicité. Le suspect en voyant les policiers aux alentours de la rampe de Dowlut, Phoenix s'est jeté de la rampe et a été blessé. Le SAMU a été appelé sur place et a transporté ledit conducteur à l'hôpital Victoria à Candos où il a été placé sous surveillance policière. Il devra répondre d'une accusation provisoire d'«Assault against an agent of Civil Authority» et sera verbalisé pour des infractions aux codes de la route.