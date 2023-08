Sénégal: PRODAC, PAPEJF, PSEJ, ANPEJ, DER/FJ, 3FPT... - Des structures inopérantes

La perception des jeunes sur les politiques d'emploi et à l'entreprenariat mises en place par l'Etat du Sénégal à travers ses structures et autres agences (Prodac, Papejf, Psej, Anpej, Der/Fj 3fpt) s'avèrent inefficientes. C'est ce qui ressort de l'atelier d'orientation stratégique du programme Pse-Priorité- Jeunesse du Bureau opérationnel de suivi du Pse.

Le constat est effarant et l'étude d'orientation stratégique du programme Pse-Priorité Jeune le conforte à suffisance. Ladite étude réalisée par le Bureau opérationnel de suivi (Bos) du Pse en relation avec le ministère de la Jeunesse, de l'entreprenariat et de l'emploi avec l'appui de l'Union européenne (Ue), la coopération Belge (Enabel) et le système des Nations Unies (Snu) renseigne que 36% des jeunes sont d'avis que les politiques et stratégies pour l'emploi et l'entreprenariat actuelles manquent d'efficacité, 34% estiment que celles-ci sont peu favorables, 14% pas du tout favorables.

S'agissant du soutien du gouvernement aux jeunes entrepreneurs 52% jugent cette assistance peu efficace, 22% efficace, 16% pas du tout efficace et 10% très efficace. Quant à l'éducation seule 46% des jeunes pensent que les programmes éducatifs actuels préparent adéquatement les jeunes aux exigences du marché du travail. Pour ce qui est de l'accès aux opportunités d'éducation et de formation, les jeunes l'approuvent à 41%. S'agissant de l'accès des jeunes aux soins de santé, là aussi le niveau reste très faible. Concernant la perception générale sur les politiques et stratégies déployées par les acteurs, la société civile passe en premier avec 67% suivi du secteur privé avec 54%, les Partenaires techniques et financiers (Ptf) avec 52% et enfin l'Etat pour 50%.

En clair, les politiques publiques destinées aux jeunes en matière d'emploi et d'entreprenariat sont en déphasage avec les exigences de l'heure et futur mais surtout des aspirations des jeunes à qui elles sont destinées. Ledit atelier de validation des orientations stratégiques du Pse Priorité Jeunesse 2035 organisé dans toutes les 14 régions du Sénégal à travers des foras fera dire au ministre de la Jeunesse, de l'entreprenariat et de l'emploi que « cette ambitieuse initiative devra à terme permettre de fixer de manière coordonnée les interventions de l'Etat et des Partenaires techniques et financiers dans une perspective d'amélioration des conditions de vie des jeunes », non sans rappeler que le président Macky Sall a inscrit dans le cadre de la deuxième phase du Pse, ledit programme des mesures fortes dans le domaines de l'éducation, la formation, l'emploi, l'employabilité, la santé la culture et la citoyenneté.

En définitive, fait-il savoir il s'agit d'améliorer les conditions de vie des jeunes et des adolescents, d'assurer une meilleure articulation des interventions, de renforcer les moyens d'action, de décentraliser au mieux la prise en charge des questions de jeunesse et l'amélioration de la gouvernance du secteur.