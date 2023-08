Angola: La Police mobilise mille agents pour la FMCA

Lubango — Mille agents de la Police nationale (PN) de la municipalité de Lubango sont prêts pour assurer l'ordre et la tranquillité publics lors de la 4e édition de la Foire des municipalités et villes d'Angola (FMCA), que la province de Huila va accueillir du 10 au 13 août prochain.

La FMCA est un événement qui sert à partager des informations sur les municipalités et les villes, leurs programmes, projets et opportunités d'investissement.

L'événement vise à encourager le développement local et à promouvoir la coopération et les échanges entre les différentes municipalités et villes d'Angola.

Se confiant à la presse jeudi, le commandant provincial de la Police nationale de Huíla, le commissaire Divaldo Martins, a garanti que les conditions étaient réunies pour que l'événement se tienne, à l'instar de ce qui a été fait lors de la 121e édition des festivités de Notre-Dame du Mont.

Il a aussi admis que compte tenu de l'augmentation de la circulation des personnes et des véhicules dans la ville, au cours du mois en cours, les forces de police sont en attente et orientées pour garantir que toutes les activités directement et indirectement liées à ces événements, se déroulent dans une atmosphère de tranquillité totale.