Angola: Le Ministre des Ressources Minérales pour l'Information Macro-Géologique à la disposition de l'investisseur

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a souligné, mercredi, à Luanda, l'information macro géologique comme l'un des outils de motivation pour les investisseurs, pour réduire le temps et les coûts.

Selon Diamantino Azevedo, qui s'exprimait en marge de la présentation de deux résultats du PLANAGEO, les informations géologiques, qui consistent en des connaissances géologiques, sous la forme d'une carte des anomalies géologiques et géophysiques des occurrences, sont les instruments de travail des chercheurs.

Ces connaissances géologiques, selon le ministre, servent non seulement au secteur minier mais aussi à l'ensemble de l'aménagement du territoire, à l'agriculture, à la construction d'infrastructures et à l'analyse des eaux de surface et souterraines.

Cette cérémonie de présentation des résultats, selon le gouvernant, a également servi à la présentation des résultats de la création d'infrastructures géologiques déjà terminées, telles que le siège de l'Institut géologique d'Angola et ses laboratoires à Luanda, Saurimo et Lubango.

À Saurimo, il a été construit le Centre technologique d'évaluation des roches ornementales, une infrastructure qui, en caractérisant les roches, certifie la qualité du produit.

Le Plan national de géologie (PLANAGEO) a été créé pour répondre aux grands défis inhérents au développement durable de l'Angola et a été lancé en 2013.

Le PLANAGEO développe l'infrastructure géologique du pays, obtenant des informations géologiques de qualité et de crédibilité, nécessaires à la connaissance et à l'évaluation du potentiel minier réel du territoire national et propices à établir au premier plan les réserves de l'État en termes de ressources minérales.

Ce Plan vise également à soutenir les actions inhérentes à la concession des droits miniers et à la planification du développement socio-économique de l'Angola, ainsi qu'à promouvoir, attirer et mobiliser les investissements indispensables à l'exploration de deux ressources minérales et à la dynamisation du secteur minier, afin de contribuer de plus en plus au développement durable du pays.