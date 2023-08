Congo-Kinshasa: A défaut de saisir la justice, casses et vandalisme de son siège à Masina - Nouvel Elan appelle à la réparation à l'amiable

Une réparation à l'amiable est exigée par Nouvel Elan, après des actes de vandalisme et de casses dans son siège social de Masina, "provoqués par les militants de l'ECIDé" de Martin Fayulu. C'est la déclaration politique lue le 29 juillet dernier par le porte-parole de ce parti cher au premier ministre honoraire Adolphe Muzito qui affirme cette décision. Très "fâché" et "indigné", Nouvel Elan condamne et dit ne pas comprendre les motivations qui ont poussé les auteurs de ces actes à les commettre et appelle ses militants au calme.

Nouvel Elan précise que c'est "quelques militants et sympathisants de l'ECIDE qui se trouvaient dans le cortège et le carnaval qui convergeaient vers le meeting au terrain Bouda dans la commune de N'djili" qui se sont attaqué à son siège de Masina.

Le bilan de cette attaque reste encore en cours de traitement, mais l'on note des dégâts matériels importants dont l'évaluation est encore en cours, selon le parti, ainsi que quelques cas de blessés suite aux débris de nombreuses vitres cassées.

A tout prendre, Nouvel Elan "s'indigne et condamne avec véhémence tout comportement barbare et intolérant en politique et rappelle que le vrai combat en politique se fait au niveau de la confrontation des idées et des projets de société. La violence et les autres coups bas doivent être proscrits. Nouvel Elan exige la réparation à l'amiable, faute de quoi il se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour obtenir réparations et que les auteurs physiques et intellectuels soient identifiés et punis selon la loi".

Pour le Parti cher à Muzito Adolphe, "le film complet de ce vandalisme lâche et insensé qui, du reste, circule déjà dans les réseaux sociaux ainsi que les témoignages de nos militants victimes présents dans le bâtiment au moment de l'attaque devront servir de pièce à conviction le moment venu".

Par ailleurs, Nouvel Elan déplore l'inaction des autorités de la commune de Masina ainsi que de la Police Nationale, «de n'avoir pas suffisamment encadré le cortège afin d'éviter tout incident dans cette zone qui avait été déclarée neutre, et note avec regret que la direction politique de l'Ecidé qui prône pourtant l'engagement pour la citoyenneté puisse rester inaudible face à ces actes de vandalisme qui sont tout sauf un vrai engagement pour la citoyenneté».