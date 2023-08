Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Denis Kadima s'insurge contre les actes d'intolérance des partis et regroupements politiques

Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, lors de la rencontre du Cadre de concertation CENI-Partis et regroupements politiques-candidats indépendants organisé lundi 31 juillet 2023, a condamné les actes inciviques de violences physiques ou verbales entre les compétiteurs perpétrés par quelques groupes de personnes le week-end dernier. A l'en croire, ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône la société congolaise.

Le Président de la Centrale électorale a réaffirmé la détermination de son institution à organiser les élections transparentes, crédibles, inclusives et surtout dans un climat apaisé. Il a appelé les acteurs politiques à aider la CENI à tenir cette promesse, invitant les compétiteurs à un débat d'idées en se détournant de toutes les formes de violences qui sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société. Faisant ainsi allusion à quelques attaques ayant eu pour cibles certains acteurs politiques et le siège d'un parti, dont se sont rendus coupables des partisans de quelques formations politiques.

Denis Kadima a, par ailleurs, signifié que l'incendie qui a détruit, il y a quelques jours, l'entrepôt de la CENI de Bukavu n'est pas susceptible d'empêcher l'ouverture (le 3 août 2023) des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC) pour la députation provinciale et les élections communales dans le Sud-Kivu. « La Commission Électorale Nationale Indépendante s'est résolument engagée à assurer une inclusivité absolue. Dès le début du présent cycle électoral, lors de nos différentes prises de parole, nous l'avons dit tout haut qu'aucun candidat remplissant les conditions requises ne sera abusivement écarté ni exclu. Raison pour laquelle la tenue régulière de ces genres de rencontres interactives permet à la CENI de présenter l'état d'avancement des opérations mentionnées dans son calendrier électoral en tenant compte des avis et considérations des parties prenantes concernées», a souligné Denis Kadima Kazadi qui a voulu attirer l'attention de tous sur des choses essentielles.

« La CENI a également inscrit dans son calendrier l'élection des députés provinciaux et des conseillers municipaux. N'attendez pas l'ultime délai imparti pour présenter vos candidatures comme lors du dépôt concernant les députés nationaux. Sachez que la CENI a réceptionné plus de 23 000 candidatures aux législatives et en attend plus ou moins le double pour les provinciales et les locales. Le temps est limité et le volume du travail sera plus important pour la CENI qui doit par la suite effectuer une analyse rigoureuse de différents dossiers. Elle ne sera pas en mesure de prolonger la durée de la période de réception des candidatures. Je vous prie de tirer les leçons des précédents BRTC. L'élection des conseillers communaux est une occasion pour les partis et regroupements politiques d'aller au-delà des gestes symboliques. Vous devrez comprendre que l'avenir du pays dépend de l'insertion dans la vie politique des jeunes qui vont assurer la relève demain. Car, très souvent ils ont été exclus ou tout simplement marginalisés dans les autres élections au profit des candidats plus expérimentés. Rendez leur participation politique plus significative et davantage efficace. Vous avez l'occasion pour ce cycle de le réaliser », a fait observer le Président de la CENI.

Denis Kadima Kazadi a abordé le sujet relatif au risque d'un conflit d'intérêt qui pourrait survenir concernant les membres de familles du personnel de la Centrale électorale. « J'attire l'attention des partis et regroupements politiques et les candidats indépendants sur le risque des conflits d'intérêt qui pourrait survenir concernant les membres du personnel de la CENI. Ces dernières semaines, des critiques ont circulé accusant la Centrale électorale. Il va de soi que cette situation nous préoccupe au plus haut point. C'est ainsi que des procédures ad hoc seront mises en place pour éviter tout conflit du genre au moment des délibérations finales. Nous sommes inspirés par le principe de bonne gouvernance. Par ailleurs, nous rappelons que la loi est explicite à ce propos et les candidatures du personnel de la CENI sont strictement interdites », a-t-il relevé.