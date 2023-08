Congo-Kinshasa: Finances et développement durable, RDC - Esther Misheng met en lumière la nécessité d'un forum économique qui table sur de bonnes relations diplomatiques

Esther Misheng Mbidi, fondatrice du cabinet de conseil en banque et assurance (CREDASSUR), a organisé, du 24 au 25 juillet 2023, au palais du peuple, le forum économique international sur les finances et le développement durable. Ce forum a porté sur le thème «La Belgique et la République Démocratique du Congo pour des relations d'affaires durables».

Dans son allocution, Esther Misheng Mbidi, Fondatrice de CREDASSUR, a expliqué que, les échanges au cours de ce forum étaient orientés sur la résolution de treize éditions précédentes de "CREDASSUR GROUP", pour booster l'économie congolaise et attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Selon elle, c'était aussi une opportunité de faire un réseautage de qualité pour des partenariats gagnant-gagnant et, bien plus, pour faciliter l'accès au financement.

« Ce forum promeut les jeunes entrepreneurs surtout ceux qui ont des problèmes pour le garanti » a rassuré Mme la fondatrice, ajoutant que le fonds de garantir de l'entrepreneuriat avec l'ensemble des compagnies des assurances vont, dans ce contexte, se mettre ensemble pour chercher comment développer et accompagner les entrepreneurs qui ont besoin de crédits.

Pour sa part, Said Juma Mashana, l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC et l'un des intervenants, a estimé que le renforcement de la paix, de la sécurité doivent être de priorité pour les Gouvernements de la région.

Par ailleurs, Esther Misheng Mbidi a indiqué que, « à la fin de ces assisses, je m'attends à avoir l'engagement de toutes personnes présentes ici, l'engagement des ministres, l'engagement de chefs d'entreprises pour ensemble travailler sur les différentes thématiques, résolutions ».

Notons qu'une feuille de route sera mise en place pour la mise en oeuvre des résolutions issues de ce forum. Plusieurs ministres, ambassadeurs de différents pays, entrepreneurs publics et privés ont pris part à ce forum.