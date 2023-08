Afrique: L'Office National du Tourisme bien représenté aux 9èmes Jeux de la Francophonie

Le décor est bien planté ! L'Office National du Tourisme a mis sa belle robe en ces 9ème Jeux de la Francophonie qui se tient du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, Ccapitale de la République Démocratique du Congo. L'ONT s'active, ainsi, et s'attelle à recevoir dignement les touristes venus de toute part.

Très bien représenté à travers ses stands érigés dans différents sites où se déroulent les activités, l'ONT arrive, à travers ses personnels qualifiés et outillés; réserver non seulement un accueil chaleureux aux visiteurs, mais aussi et surtout leur donner des informations appropriées sur le tourisme en RD Congo tout en leur facilitant l'accès aux circuits touristiques.

Cependant, deux grandes commissions pilotées par des superviseurs, travaillent d'arrache-pied pour relever ces défis. Il s'agit d'une part, de la commission promotion qui, en son sein, regorge deux sous commissions (promotionnelle et communicationnelle). L'équipe affectée dans cette commission a pour mission de faciliter les touristes à consommer les produits et services made in Congo; ce, à travers les partenaires directs de l'Office National du Tourisme, appelés ici, des opérateurs touristiques. Tels que les agences de voyages, les restaurants, les hôtels etc...

Et d'autre part, la commission statistique qui a la charge de quantifier progressivement jusqu'à la fin des activités, le nombre des touristes ou visiteurs qui sont parvenus à « consommer le tourisme » dans notre pays.

C'est ainsi que la patronne du tourisme congolais s'est toujours saisi de telles activités pour booster ses partenaires précités à s'émouvoir tout en tirant profit de cet afflux massif des gens qui visitent notre cher et beau pays.

Il sied de mentionner ici, que deux stands sont érigés au stade des Martyrs de la Pentecôte, un stand au stade Tata Raphaël, un à l'Aéroport International de Nd'jili, à l'académie beaux-arts, au Hall de la Gombe, à la Place de l'échangeur de Limete et, enfin, au beach Ngobila.

Relevons par ailleurs, à la lumière de ce qui précède, que tout en s'imprégnant de la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire du Congo, le miroir de l'Afrique, le Directeur Général de l'ONT, Madame Yombo Mukendi Jolie et son Directeur Général Adjoint, Paul Diakiese, main dans la main, travaillent bec et ongles pour redorer l'image de la République à travers le Tourisme.

Ainsi, ces 10 jours d'activités pour cette édition, sont pour eux une très belle occasion justement pour relever cette panoplie des défis dans ce secteur.

Rappelons que c'est le Garant de la Nation, S.E.M le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a lui-même ouvert solennellement le vendredi 28 juillet les 9ème Jeux de la Francophonie au Stade de Martyrs de la Pentecôte. Il était accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi.