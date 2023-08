Tunisie: Bigflo et Oli annulent leur concert à Carthage - Les raisons d'une décision de dernière minute ?

«On a beaucoup parlé entre frères, nous ne voulons pas faire le show ce soir à Carthage ayant connaissance de la situation actuelle».

Les jeunes fans du groupe de rap français Bigflo et Oli ont été surpris, hier matin, par l'annonce de l'annulation de leur concert prévu le soir même dans le cadre de la 57e édition du Festival international de Carthage.

L'annonce a été faite par le comité directeur du festival qui a posté, tôt le matin du 2 août, un communiqué sur sa page facebook affirmant avoir été surpris par cette décision sans en avoir la moindre explication.

«Il est à noter que l'équipe technique et les musiciens du groupe Bigflo & Oli étaient en pleins préparatifs quand les deux chanteurs qui devaient rejoindre le groupe le jour même du concert ont notifié cette annulation à leur producteur.

A cet effet, un huissier de justice a été convoqué sur les lieux pour constater auprès du producteur la décision de l'annulation en vue de faire porter la responsabilité au groupe Bigflo et Oli.

De ce fait, le comité directeur de la 57e édition du Festival international de Carthage a le regret d'informer le public de cette annulation et exprime ses regrets quant à cette décision indépendante de sa volonté et l'invite à prendre attache avec l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles à la Cité de la culture pour se faire rembourser. Un communiqué détaillant les modalités de la procédure de remboursement sera publié ultérieurement», annonce le communiqué.

%

Les raisons de cette subite annulation étant inconnues, les fans et autres personnes qui ont acheté leurs billets pour le concert n'ont pas hésité à exprimer leur déception et mécontentement face à ce comportement qu'ils ont qualifié d'indigne et d'irrespectueux envers le public tunisien.

Plusieurs potentielles causes peuvent expliquer une annulation subite d'un concert comme le non-respect d'une des clauses du contrat, le non-respect de la fiche techniques, un paiement non parvenu, un cas de force majeure (des situations imprévisibles et inévitables, comme des catastrophes naturelles, peuvent conduire à des annulations), maladie d'un des artistes, risques d'émeutes ou risques politiques, choix politiques et décisions dictatoriales, peu de ventes de billets ou problèmes liés à l'image des artistes (des controverses ou des scandales pouvant nuire à la réputation des artistes peuvent également entraîner une annulation).

D'aucuns relient la décision Bigflo & Oli à celle du chanteur Maître Gims qui, face à la crise humanitaire qui se joue à la frontière tuniso-libyenne, a pris la décision, quelques jours avant, d'annuler son concert prévu à Djerba le 11 août. Fort probable à voir la Une du quotidien français Libération éditée le matin du 2 août 2023 et qui titrait : «Migrants en Tunisie, Désert funèbre».

Au moment où nous écrivions cet article, une publication du groupe sur leurs réseaux sociaux (vers 12h00) est venue confirmer cette thèse: «On a beaucoup parlé entre frères, nous ne voulons pas faire le show ce soir à Carthage ayant connaissance de la situation actuelle. On reporte le concert. Les 4.000 fans présents en Tunisie avaient leurs billets, nous sommes vraiment désolés. On se faisait une joie de vous rencontrer pour la première fois. Promis, on viendra vous voir, ça nous peine beaucoup...On décide de reverser la somme de notre cachet initialement prévu à l'ONG Médecins sans frontières», peut-on lire dans une story (publication éphémère) sur leur compte instagram.

Si maitre Gims était clair quant aux raisons de son annulation disant : «Des enfants, des femmes, des hommes expulsés de la Tunisie vers la Libye, vivent dans des conditions inhumaines, a dénoncé le chanteur congolais, installé au Maroc depuis plusieurs années, sur Instagram. Je ne peux maintenir ma venue en Tunisie, prévue le 11 août prochain. Je ne sais pas où sont les solutions. Mais cette détresse est insoutenable», d'autres artistes sont restés évasifs ne donnant pas de raisons précises. Nous croyons savoir que certains hésitent, à leur tour, à maintenir leurs dates, d'autres acceptent avec difficultés, avançant des soucis de santé, entre autres.

Face à cette situation, nous nous permettons d'appeler ces artistes à avoir le courage de se positionner d'une manière lucide et équitable et d'avoir l'honnêteté de dénoncer tous les abus humanitaires qui se passent aussi bien ici qu'ailleurs. Si l'Europe qui a les moyens de délocaliser la question des migrants de son territoire, elle reste tout autant coupable de la dégradation de la situation.

Sa politique aussi bien sur le continent africain qui cause famine et crises économiques rendant la vie impossible à ceux et celles qui cherchent une vie décente, sa gestion de cette même question migratoire sur son sol qui laisse beaucoup à dire devrait être dénoncée au même titre. Annuler des concerts en Tunisie c'est comme noyer le problème dans une totale confusion qui nous fera oublier les vrais coupables.