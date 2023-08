Afrique de l'Ouest: Dr Spieker, Président de l'Association GERMANY IS BACK - Honte à la CEDEAO

opinion

La CEDEAO a-t-elle d'utilité pour l'Afrique de l'Ouest ? C'est une Institution nuisible pour ses Etats. Comment peut-on imaginer qu'un État comme le Niger, riche, très riche, trop riche même en uranium mais pillé depuis des décennies au temps de de Gaulle jusqu'à nos jours ?

Cet uranium a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui en matière de puissance nucléaire et d'énergie. Le Niger veut se libérer de ce joug et cette Institution dénommée CEDEAO cherche à le maintenir dans cette dépendance afin que la France continue de le piller davantage. Honte à la CEDEAO, honte à ceux qui dirigent les États de cette Institution.

La France ne soutient pas la démocratie au Niger et nulle part d'ailleurs en Afrique. Qui organisait les coups d'État militaire en Afrique lorsque le chef d'État en place dans un pays africain ne défendait pas les intérêts de la France ? Qui soutenait les dictateurs africains pour défendre ses intérêts si ce n'est pas la France ? La France n'est pas au Sahel pour combattre les terroristes mais pour rendre la région indésirable aux autres pays occidentaux afin qu'elle seule puisse profiter largement des richesses du sous-sol de ces pays du Sahel. Si le Niger échappait à la France, celle-ci connaitrait une crise énergique grave car l'uranium du Niger est très indispensable à la France.

La France dépend énergiquement de l'uranium du Niger qui va lui échapper bientôt si jamais la junte militaire se maintenait au Pouvoir et elle va se maintenir aussi pour libérer le Niger de la dépendance française. Est-ce que les présidents des États de la CEDEAO font assez d'analyse politique et économique pour savoir que la France dépend du Niger ? Aucun citoyen africain, intelligent, digne, soucieux de l'avenir de l'Afrique et de son indépendance, ne peut jamais soutenir les initiatives de la CEDEAO. Seuls les africains crétins peuvent le faire.

%

Au nom de quoi la France doit-elle s'immiscer dans les réunions des chefs d'Etats africains au sein de la CEDEAO ou de l'unité africaine ? J'ai honte de ceux qui nous dirigent en Afrique francophone.

Il faut que le Mali et le Burkina Faso se mettent au côté du Niger pour combattre tout État étranger qui osera attaquer le Niger car leur avenir sécuritaire en dépend grandement.

Le peuple nigérien doit se tenir prêt et se mettre debout pour défendre sa dignité et ses intérêts face à toute agression extérieure. C'est une question de vie ou de mort. Qu'il ne cède pas au chantage de la France dans son désespoir de perdre l'uranium du Niger. Les dirigeants africains sont toujours incapables de défendre les intérêts de leurs pays face à la France. C'est une grande honte.

Je ne vois pas pourquoi la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger, autorise même BAZOUM à communiquer avec l'extérieur notamment avec les autorités françaises ? C'est une erreur de leur part.

Il y a deux Pays au monde qui sont nuisibles pour l'Afrique car lui causent des problèmes. Ce sont : la France et les Etats-Unis. Le cas de la Libye est un exemple. Tant que les peuples africains ne le savent pas, on ne peut jamais se libérer de notre souffrance perpétuelle. En tant qu'Africain, j'aurais honte si j'étais le citoyen de l'un de ces deux Etats. Ma dignité et mon orgueil d'homme libre et fier ne pourraient jamais me le permettre.

Les peuples africains doivent prendre leur responsabilité à deux mains face à ceux qui les dirigent et reçoivent des ordres de la France. Les peuples africains doivent se réveiller. Il est temps.