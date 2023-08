Madagascar: Haltérophilie - Jeux des Îles - 3 800 000 ariary d'indemnité de la part de la Fédération

À vingt-deux jours de la onzième édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI), qui se tiendra du 25 août au 3 septembre, à domicile, trente athlètes dont 16 hommes et 14 femmes de la discipline d'Haltérophilie poursuivent leur regroupement, à Ankorondrano.

Au total, soixante médailles d'or sont en jeu pour cette discipline. « Madagascar alignera 20 joueurs, 10 chez les hommes et 10 chez les dames aux Jeux des Îles. Nous relevons le défi de remporter au minimum 30 médailles d'or sur les 60 en jeu et de conserver le titre de première place de l'édition dernière », nous a confié Harinelina Randriamanarivo, président de la Fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme (FMHMC). L'instance nationale n'a pas baissé les bras pour aider ces athlètes en regroupement.

Ils ont octroyé une somme de 3 800 000 ariary, soit 3 000 000 d'ariary pour les 30 athlètes et 800 000 ariary pour les huit dirigeants et coachs. « Ces athlètes n'ont rien reçu jusqu'à maintenant, c'est pour cela que nous interpellons l'Etat à les regarder, et notamment à voir de près les indemnités de ces bénévoles. Pour notre part, nous ferons de notre mieux pour les motiver avec les moyens que nous avons », poursuit-il. En effet, la discipline d'haltérophilie se déroulera du 26 au 29 août, au Palais des Sports Mahamasina.

%

Défi 100 kg

Trois athlètes de la catégorie féminine, dont Aurelia Sarikaniaina Bakoliharisoa, Sarah Nera Angeline Rakotoharisoa et Benjamine Harisoa Razafy, ont réalisé une belle performance en arrivant à soulever plus de 100 kg. Sarika a soulevé en premier 100 kg et a remporté une somme d'un million d'ariary de la part de la Fédération, contre 300 000 ariary pour Sarah (101 kg) en deuxième, et 200 000 ariary pour Benjamine (101 kg) en dernière.

« Nous avons récompensé ces trois filles qui ont réalisé une nouvelle performance, dont le but est de les motiver et de les encourager. Elles ont fait beaucoup d'efforts durant ce regroupement pour défendre l'honneur du pays », a noté Harinelina Randriamanarivo. « La préparation n'est pas facile. Il faut être très discipliné et bien suivre les consignes des coachs tous les jours. Nous effectuons un entraînement biquotidien et 6 jours sur 7. En outre, je ferai de mon mieux pour remporter la médaille d'or aux JIOI », a fait savoir la Majungaise, Aurelia Sarikaniaina Bakoliharisoa.