Algérie: M. Boughali reçoit l'ambassadeur de la République du Pérou auprès du pays

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la République du Pérou auprès de l'Algérie, Jorge Wurst, a indiqué un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Boughali "s'est félicité des relations entre l'Algérie et le Pérou fondées sur l'entente et la solidarité", appelant à "la nécessité de les relancer, notamment au double plan économique et commercial".

"L'année 2023 sera celle de la relance des relations avec les parlements d'Amérique latine, notamment ceux qui partagent avec l'Algérie les valeurs de défense des causes justes", a-t-il précisé, ajoutant que le Parlement algérien "aspire à consolider ses relations avec son homologue du Pérou".

Le Président de l'APN a, en outre, affirmé que les deux groupes d'amitié parlementaire peuvent "donner l'élan indispensable au processus de concertation entre les deux pays qui sont appelés à davantage de coordination dans les grands foras, à l'instar de l'Union interparlementaire (UIP) et du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA)".

Pour M. Boughali, l'Algérie "demeurera fidèle à ses principes basés sur les approches pacifiques pour la résolution des conflits et le bannissement de la violence et des ingérences étrangères dans les affaires intérieures des Etats, en sus de son souci de défendre les causes justes, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

L'ambassadeur de la République du Pérou a exprimé sa conviction que "la force populaire est l'un des principaux facteurs de la réussite des relations de coopération entre les Etats", faisant part de "sa satisfaction de la rencontre avec M. Brahim Boughali qui est président d'une institution qui représente le peuple".

Le diplomate péruvien a mis en avant "la nécessité de consolider le rôle de la diplomatie parlementaire dans la raffermissement des relations bilatérales et dans l'édification d'une oopération fructueuse à divers niveaux", conclut le communiqué.