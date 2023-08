Madagascar: Bar'Haingo - Gothlieb et Luk en duo

Membres du groupe Johary, Gothlieb tout comme Luk, sont tous les deux de grands noms de la variété malgache. Samedi, le duo de choc retrouvera les amateurs de concert acoustique au Bar'Haingo, Antsirabe.

A eux deux, ils plongeront les noctambules dans l'univers des années 90 et 2000. Histoire de faire revivre les meilleures chansons des années passées et leurs propres compositions. S'ils sont connus pour être des imitateurs hors pairs, ils reprendront des tubes malgaches et français et jongleront pendant des heures entre les styles et les époques.

Pour cette fois encore, ils exploreront l'étendue de leur talent entre les prouesses vocales, du « revy glita », des reprises à travers un répertoire de variété haut en couleur. Evidemment, Gothlieb et Luk n'oublieront pas de donner un second souffle à des titres de chanteurs et chanteuses en y collant leur propre style. Une autre modulation du groupe Johary, à apprécier sans modération.