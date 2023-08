Sénégal: Zone Ocde - L'inflation totale continue sa baisse rapide en juin 2023, pour s'établir à 5.7 %

L'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), a de nouveau baissé fortement, pour s'établir à 5.7 % en juin 2023, après 6.5 % en mai 2023.

Selon un communiqué de presse, tous les pays à l'exception de l'Allemagne et du Japon ont vu leur taux d'inflation baisser en juin. Le nombre de pays de l'Ocde affichant un taux d'inflation à deux chiffres est tombé à cinq en juin, contre neuf en mai.

«L'inflation de l'énergie a continué de baisser dans la zone Ocde en juin, et a atteint moins 9.6 %, après moins 5.2 % en mai. L'inflation de l'énergie a été négative dans 27 pays de l'Ocde, mais est restée supérieure à 10 % en Hongrie, en Colombie et en République tchèque. L'inflation de l'alimentation dans la zone Ocde a continué de ralentir pour atteindre 10.1 % en juin 2023, après 10.9 % en mai. L'inflation de l'alimentation est restée supérieure à 10 % dans 26 pays de l'Ocde », lit-on dans le document.

En juin, ajoute la même source, la baisse de l'inflation hors alimentation et énergie (inflation sous-jacente) de la zone Ocde, de 6.9 % en mai à 6.6 %, a été légèrement plus prononcée que lors des mois précédents. L'inflation dans les services, estimée à partir des informations disponibles pour 33 pays de l'Ocde, a baissé pour atteindre 5.4 % en glissement annuel en juin, après 5.7 % en mai.

L'inflation en glissement annuel dans le G7 a baissé pour atteindre 3.9 % en juin 2023, après 4.6 % en mai. L'inflation a fortement diminué (de plus d'un point de pourcentage) en Italie, à la suite d'une baisse prononcée de l'inflation de l'énergie, et aux États-Unis, où l'inflation sous-jacente a connu une baisse marquée. L'inflation a également diminué, mais dans une moindre mesure, en France, au Royaume-Uni et au Canada.

En revanche, l'inflation a augmenté en Allemagne pour s'établir à 6.4 % en juin contre 6.1 % en mai, après trois mois de baisse, sous l'effet d'une hausse légère de l'inflation sous-jacente et d'une inflation stable de l'énergie. Une partie de cette hausse est la conséquence d'un effet de base dû aux mesures d'allègement de 2022 (le billet de transport public à 9 euros et la réduction sur le carburant). Au Japon, l'inflation a été globalement stable, oscillant autour de 3.3 % depuis février 2023, tandis que les autres pays du G7 ont affiché une tendance baissière sur cette même période. Les produits hors alimentation et hors énergie ont été les principaux contributeurs à l'inflation totale dans tous les pays du G7 en juin.

Dans la zone euro, l'inflation en glissement annuel mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch) a baissé pour atteindre 5.5 % en juin 2023, après 6.1 % en mai. L'inflation de l'énergie et l'inflation de l'alimentation ont continué de baisser, tandis que l'inflation sous-jacente a légèrement augmenté. L'estimation rapide d'Eurostat pour juillet 2023 indique que l'inflation en glissement annuel dans la zone euro aurait continué de baisser pour atteindre 5.3 %. L'inflation de l'énergie dans la zone euro aurait baissé de nouveau en juillet, tandis que l'inflation sous-jacente serait restée stable.

Dans le G20, l'inflation en glissement annuel a baissé pour atteindre 5.5 % en juin 2023, après 5.9 % en mai. En Chine, l'inflation en glissement annuel a baissé pour s'établir à zéro, son plus bas niveau depuis février 2021. L'inflation a diminué en Afrique du Sud, au Brésil, en Indonésie et en Chine, mais a augmenté en Argentine et en Inde. Elle est restée stable en Arabie saoudite.