Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis fournissent 48 millions USD pour faire face à l'urgence humanitaire

Les États-Unis fournissent près de 48 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire pour faire face à l'urgence humanitaire actuelle en République démocratique du Congo, indique un communiqué de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Ce communiqué à été publié ce jeudi 3 août.

Cette aide va répondre aux besoins urgents des personnes touchées par la crise qui sévit actuellement en république démocratique du Congo, note le document.

« La sous-secrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland, a annoncé aujourd'hui lors d'une visite à Kinshasa ce financement, qui permettra de venir en aide à près de 2 millions de personnes touchées par la crise dans l'est de la RDC. Ce financement vient s'ajouter au soutien constant des États-Unis au peuple de la RDC, et porte le total de l'aide humanitaire américaine à près de 486 millions de dollars pour cette année fiscale, en réponse aux besoins urgents de la RDC », peut-on lire dans le communiqué.

Les combats incessants entre l'armée congolaise, les éléments du Mouvement du 23 mars (M23) soutenus par le Rwanda et d'autres groupes armés ont provoqué des déplacements à grande échelle et limité l'accès aux services de base, rappellent les Etats-Unis d'Amérique.

« Plus de 26 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide humanitaire en RDC en 2023, et environ 1,3 million de personnes, dont beaucoup vivent dans des camps dangereux et surpeuplés sans accès adéquat à la nourriture, à l'eau ou aux soins médicaux, ont été déplacées dans les seules provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu depuis le début de l'année », selon USAID.

La nouvelle assistance soutiendra les activités de protection, telles que la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre et les services de soutien psychosocial, pour les populations les plus vulnérables et à risque en RDC.

Ce nouveau soutien de l'USAID, qui prévoit 3 millions de dollars directement destinés aux organisations non gouvernementales congolaises, financera également les efforts des partenaires qui fournissent une aide alimentaire d'urgence, des soins de santé, un soutien nutritionnel, des matériaux pour les abris et de l'eau potable, entre autres.