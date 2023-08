Afrique: Jeux de la Francophonie - L'état à la rescousse des athlètes malgaches

La délégation de la Grande île a réclamé la mauvaise organisation des jeux de Kinshasa. Elle a du déménager à trois reprises.

La cacophonie à Kinshasa. La coupe est pleine, à quelques jours de la fin de l'événement, la délégation malgache en a assez avec la mal organisation de la IXème édition des jeux de la francophonie qui se déroulent dans la capitale de la République Démocratique du Congo (28 juillet au 6 août). Une vidéo prise par un Congolais interviewant l'Ankoay, Kristina Rakotobe circulait hier dans les réseaux sociaux réclamant les conditions désastreuses de la restauration et l'hébergement.

«C'est pour faire un petit récapitulatif de notre traitement depuis qu'on est arrivé ici au Congo (...) On a dû déménager trois fois de maison parce qu'il n'y avait pas assez place pour la délégation malgache, à chaque fois à minuit. Beaucoup d'athlètes manquent de sommeil et ça a beaucoup eu d'impact dans leur performance lors des demi-finales surtout pour l'athlétisme», a relaté l'expatriée des états-Unis.

«On a été très mal nourri, ne pas manger à notre faim, notamment la lutteuse qui a perdu 2kg et elle a perdu en finale à cause de cela parce qu'elle n'a pas assez d'énergie. Elle n'a pas eu de petit déjeuner. Donc, on aimerait faire une réclamation pour qu'on puisse manger à notre faim et avoir ce qu'on mérite en tant qu'athlète», a-t-elle conclu. Tard hier soir, une autre basketteuse, Jaofera Christiane a rectifié la réclamation de Kristina en excluant les fautes à l'équipe du ministère sur place.

Dernières batailles

Affirmé par un des dirigeant, le problème a finalement été réglé depuis hier. «Nous avons profité de la présence d'un responsable de l'organisation lors de l'incident dans le restaurant», a évoqué le directeur technique national du basketball, Angelot Razafiarivony, joint au téléphone. Le désordre a régné au restaurant du village des jeux, «tous les repas matin, midi et soir ont toujours été retardés de trois heures. Le restaurateur a été remplacé trois fois. Hier (mardi) nous avons déjeuné à 16 h 30. Nous avions même dû aller acheter quelques choses à manger dans une grande surface à côté», raconte le DTN Angelot. Dès son arrivée en terre congolaise, la délégation a été hébergée au village des jeux, à l'université Unikin qui se trouve très loin, à deux heures du site de compétition.

«Quelques jours après notre arrivée, nous avons dû déménager à l'hôtel Béatrice dans la nuit et depuis deux jours, la délégation est hébergée à l'hôtel Tata Raphael, plus près des sites de compétition. Ici, l'hôtel nous va bien et nous sommes servis à temps. Le restaurateur a bien assuré le service», a-t-il poursuivi. Bref, le mal est fait, certains athlètes en sont victimes. La bataille n'est pas finie, positivons que ces incidents motiverons les porte-fanions malgaches pour ceux qui poursuivent la compétition.