Madagascar: Antsahamanitra - Poopy raconte son aventure musicale avec Njila et Mahery

Poopy s'apprête à enflammer la scène d'Antsahamanitra le 6 août pour célébrer ses 40 ans, accompagnée par Njila et Mahery. Ils travaillent sans relâche pour offrir un spéctacle émouvant.

Poopy a toujours été reconnaissante envers Njila et Mahery pour leur rôle déterminant dans son parcours musical. "Les six années passées avec Njila ont marqué ma première montée sur scène. Et lorsque j'ai choisi de me lancer en solo, c'est Mahery qui m'a soutenu dans cet univers musical. Ils m'ont guidé et encouragé à braver les projecteurs. Ce spectacle est donc une manière de rappeler toutes les étapes musicales que j'ai vécues avec Njila et Mahery, comme son nom dit Tamberina an-kira", confie Poopy avec émotion.

Lors de cet événement, Poopy retracera en musique les débuts de son aventure musicale alors qu'elle faisait partie du groupe Njila, ainsi que son passage en solo. Si elle occupera le devant de la scène en solo, ses fidèles acolytes, Mahery et Njila, l'accompagneront tout au long du concert. Ensemble, ils interprètent les chansons emblématiques qu'ils ont créées ensemble à l'époque, comme "Rivotra" et "Ianao ihany", "Ditrako", "Fitia voarara" et bien d'autres répertoires.

Reconnaissance

L'histoire d'amour entre Poopy, Njila et Mahery ne s'est jamais démentie, même après la séparation du groupe. En effet, depuis 1989, Poopy a pris son envol en solo après avoir quitté Njila lorsque ce dernier est parti à l'étranger. Depuis, Mahery a pris le relais pour l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa carrière. "C'est Poopy seule qui a une grande reconnaissance envers moi, car elle a précisé que c'est moi qui l'a aidée et poussée vers le succès. Elle souhaite me remercier pour tout cela, et bien sûr, j'accepte immédiatement.

Cela me touche énormément. Nous étions très tristes lorsque nous avons dû nous séparer, mais l'amour ne reconnaît pas les barrières et c'est ce qui nous a conduits à cette réunion pour 'Tamberina an-kira", confirme Njila avec émotion. Pour ce concert exceptionnel, les musiciens de Poopy et de Njila se mélangeront harmonieusement, comprenant notamment Thierry, Patrick, Zazah, Jacques Thierry et Gérard. "Nous serons tous présents pour épauler Poopy durant ce spectacle", termine Njila avec enthousiasme. L'équipe de "Tamberina an-kira" est actuellement en pleine répétition, travaillant sans relâche pour offrir un spectacle qui reste à jamais gravé dans l'histoire musicale du pays.