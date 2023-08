Madagascar: Toliara - Encore une demande pour devenir région

La mise en place de la région Vatovavy comme étant une région à part entière a fait des émules. Le 7 octobre 2021, le président de la République, Andry Rajoelina, a officiellement mis en place à Mananjary, le chef-lieu de Vatovavy.

Elle regroupe notamment trois districts, à savoir, Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana et qui fait suite à la promulgation de la loi le 11 août 2021. Et la 24è région dénommée Ambatosoa est constituée par Maroantsetra et Mananara Nord. D'un point de vue géographique, cette nouvelle zone est délimitée par la région SAVA au nord, la région Analanjirofo au sud et la région Alaotra Mangoro à l'ouest.

Explications

D'autres demandes ont revendiqué une région pour leurs districts respectifs. La plus récente a été celle de la région Vohibasoa comprenant Sakaraha, Ankazoabo Sud, Benenitra et Beroroha. D'après les explications des demandeurs, un comité ad hoc a été mis en place sur le plan technique. Des jeunes intellectuels Bara se sont également réunis à Toliara pour apporter leurs contributions. Toujours dans la province de Toliara, il y avait eu également des revendications pour que les districts d'Ampanihy et Betioky Sud puissent être érigés en région portant le nom de « région Onilahy Menarandra ». Par ailleurs, Moramanga voudrait aussi se constituer en région Mangoro pour se détacher de l'Alaotra Mangoro. Croyant en sa capacité économique et stratégique.

Attributions

Notons que les députés ont adopté le projet de loi modifiant l'annexe n° 01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 modifiée et complétée par la loi n° 2021-012 du 24 juin 2021 et par la loi n° 2018- 011 du 11 Juillet 2018 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élections, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes. Faut-il rappeler aussi que le PNUD a déjà avancé la création de 22 régions pour Madagascar avec des spécificités économiques bien précises. Toujours est-il que Madagascar compte 119 districts et l'on se demande si parmi eux, d'autres ont aussi l'intention de se constituer en région composée d'une poignée de districts.